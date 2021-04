KKR के खिलाफ कैसे आसान हुई CSK की जीत? धोनी ने बताया वो फैक्टर

चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इस सीजन में लगातार तीसरी जीत दर्ज की. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मुकाबले में अगर 20 ओवर पूरे होते तो यह शायद करीबी मुकाबला होता. लेकिन जीतने वाली टीम ने निश्चित रूप से रणनीति का अच्छी तरह कार्यान्वयन किया.

चेन्नई सुपर किंग्स ने 221 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रखा जो 19.1 ओवरों में 202 रनों पर सिमट गई. चेन्नई अब 4 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक अर्जित कर लिये हैं. अब वह बेहतर नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है. कोलकाता की इतने ही मैचों में यह तीसरी हार है.

