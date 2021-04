IPL: केदार जाधव ने SRH के लिए किया डेब्यू, ट्रोल्स बोले- मस्त...थोड़ी देर सोता हूं

केदार जाधव ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के 14वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू किया. पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मुकाबले में केदार जाधव को अब्दुल समद की जगह टीम में शामिल किया गया. केदार जाधव के लिए आईपीएल का पिछला सीजन खराब रहा था. उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 62 रन बनाए थे. इस प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था. 36 साल के केदार जाधव को सनराइजर्स ने आईपीएल- 2021 के ऑक्शन में 2 करोड़ में खरीदा.

सनराइजर्स के लिए डेब्यू करने वाले केदार जाधव पर ट्विटर यूजर्स ने रिएक्ट किया. हालांकि इस मैच में केदार को अपना दमखम दिखाने का मौका नहीं मिला. उन्हें गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने का चांस नहीं मिला.

Moises Henriques and Fabian Allen to debut for Punjab Kings today. Kedar Jadhav debuting for Sunrisers Hyderabad. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 21, 2021

Everyone celebrating #KaneWilliamson 's arrival, me thinking about Kedar Jadhav playing a sensational knock.🤣 — Aadithya (@fluid_sarcasm) April 21, 2021

Kedar Jadhav vs KXIP in IPL



Innings - 7

Runs - 10

Average - 1.43

Best - 6

Ducks - 4



Congrats @MoukthikS — 󠄪 󠄪 (@ComeToGabbaMate) April 21, 2021

Firstly its Chepauk

Secondly, Manish anna and Kedar Jadhav are playing together

Dinda Academy now pic.twitter.com/Wlr1DDzzYH — Dinda Academy (@academy_dinda) April 21, 2021

Kedar Jadhav is playing, we’re doomed 😔😭 — A (@edgedandout2) April 21, 2021

मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स की टीम 19.4 ओवरों में 120 रन पर सिमट गई. उसकी ओर से खलील अहमद और अभिषेक शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहे. खलील ने 4 ओवरों में 21 रन देकर तीन विकेट और अभिषेक ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 2 विकेट झटके.

सनराइजर्स ने 121 रनों के लक्ष्य को 18.4 ओवरों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया. जॉनी बेयरस्टो 63 और केन विलियमसन 16 रन बनाकर नाबाद रहे. सनराइजर्स ने इस मैच को आसानी से अपने नाम किया. लगातार तीन हार के बाद उसे जीत मिली. इस सीजन में ये उसकी पहली जीत है.

केदार जाधव का आईपीएल करियर

केदार जाधव ने आईपीएल में डेब्यू 2010 में किया था. उन्होंने अब तक 88 मैच खेले हैं. केदार ने 22.82 की औसत से 1141 रन बनाए हैं. उन्होंने 4 अर्धशतक जड़े हैं. उनका बेस्ट स्कोर 69 का है.