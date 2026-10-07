स्मृति मंधाना के कप्तान बनते ही पिता की आंखों से छलके आंसू, कह दी बेटी को लेकर बड़ी बात

सांगली की गलियों से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाली स्मृति मंधाना अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बन गई हैं. बेटी को देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने की खबर से उनके पिता श्रीनिवास मंधाना बेहद खुश हैं. अपनी बेटी की इस उपलब्धि को याद करते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए. स्मृति मंधाना को भारतीय महिला टीम का नया कप्तान बनाया गया है. हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के फैसले के बाद BCCI ने स्मृति को यह जिम्मेदारी सौंपी. इसके साथ ही अब टीम की कमान स्मृति के हाथों में होगी. स्मृति के कप्तान बनने की खबर सामने आने के बाद उनके पिता श्रीनिवास मंधाना ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है. उनका मानना है कि स्मृति अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताने में सफल होंगी.

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स्मृति मंधाना का नाम भारतीय महिला क्रिकेट के बड़े खिलाड़ियों में लिया जाता है. उन्होंने कम उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी. अब उनके करियर में एक और बड़ी जिम्मेदारी जुड़ गई है. बेटी के राष्ट्रीय महिला टीम की कप्तान बनने की बात करते हुए पिता श्रीनिवास मंधाना भावुक हो गए. उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए. उन्हें अपनी बेटी के शुरुआती दिनों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का पूरा सफर याद आ गया. श्रीनिवास मंधाना ने उस सफर को याद किया, जब स्मृति गली-मोहल्ले में क्रिकेट खेलती थीं. वहीं से शुरू हुआ उनका सफर आगे बढ़ता गया और वह राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनीं. अब वही स्मृति भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं.

पिता को बेटी पर पूरा भरोसा

स्मृति के कप्तान बनने के बाद उनके पिता ने खुशी के साथ अपनी उम्मीद भी जाहिर की. उन्होंने भरोसा जताया कि स्मृति इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी. उनका कहना है कि स्मृति भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताएंगी. बेटी के कप्तान बनने की घोषणा के तुरंत बाद उन्होंने यह भरोसा जताया. एक पिता के लिए वह पल बेहद खास था, जब उनकी बेटी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिली. स्मृति की उपलब्धि को याद करते हुए उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी और भावुक होकर उनकी आंखों में आंसू आ गए.

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स्मृति मंधाना ने कम उम्र में ही क्रिकेट में काफी सफलता हासिल की है. उनके नाम महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बताया गया है. उनके खेल और उपलब्धियों ने उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल किया है. अब कप्तानी की नई जिम्मेदारी उनके करियर का एक और अहम पड़ाव है. हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के बाद BCCI ने स्मृति पर भरोसा जताया है.स्मृति के पिता का कहना है कि यह उनकी बेटी के लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि स्मृति को बहुत से लोगों की शुभकामनाएं मिली हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह आगे भी देश का नाम रोशन करेंगी.

गली के क्रिकेट से टीम इंडिया की कप्तानी तक

स्मृति का सफर सिर्फ एक खिलाड़ी बनने तक सीमित नहीं रहा. गली-मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाली सांगली की बेटी ने धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई और राष्ट्रीय टीम तक पहुंचीं. अब वह उसी भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. बेटी की इस सफलता को देखकर उनके पिता के लिए यह भावुक करने वाला पल था. उन्होंने स्मृति के संघर्ष और सफलता को याद किया और गर्व महसूस किया.

अब स्मृति के सामने कप्तानी की नई चुनौती है. पिता को भरोसा है कि वह इस जिम्मेदारी को भी पूरी तरह निभाएंगी और भारतीय महिला टीम को T20 वर्ल्ड कप तक पहुंचाकर देश को गौरवान्वित करेंगी. स्मृति मंधाना की कप्तानी की घोषणा ने उनके परिवार के साथ उनके प्रशंसकों के लिए भी खुशी का मौका दिया है. सांगली की बेटी के टीम इंडिया की कप्तान बनने पर पिता श्रीनिवास मंधाना का भावुक होना उस सफर की याद दिलाता है, जो गली में क्रिकेट खेलने से शुरू होकर भारतीय टीम की कप्तानी तक पहुंचा है.

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