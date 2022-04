IPL 2022 Points-Table: जीत की पटरी पर लौटी दिल्ली, जानिए प्वॉइंट टेबल और पर्पल-ऑरेन्ज कैप का हाल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में रविवार को डबल हेडर खेला गया. इसके पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 44 रनों से करारी शिकस्त दी. तो दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने नवाबी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 3 रनों से पटक दिया.

इस जीत के साथ राजस्थान टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. उसने अब तक 4 में से 3 मैच जीते हैं और टीम के अब 6 पॉइंट हो गए हैं. कोलकाता हार के बावजूद 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है. लखनऊ टीम भी हार के बाद 5वें नंबर पर है.

A look at the Points Table after Match 20 of #TATAIPL 2022. pic.twitter.com/NxTR6krbEZ