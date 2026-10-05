5 छक्के और तूफानी फिफ्टी... एबी डिविलियर्स ने दिलाई पुराने दिनों की याद, VIDEO

वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के मैच नंबर-3 में साउथ अफ्रीका चैम्पियंस का सामना वेस्टइंडीज चैम्पियंस से हुआ. 4 अक्टूबर (रविवार) को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका चैम्पियंस ने 97 रनों से जीत हासिल की. मुकाबले में साउथ अफ्रीका चैम्पियंस ने वेस्टइंडीज चैम्पियंस को जीत के लिए 243 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 18.2 ओवर्स में 145 रनों पर सिमट गई.

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साउथ अफ्रीका चैम्पियंस की जीत में कप्तान एबी डिविलियर्स की अहम भूमिका रही. डिविलियर्स ने 39 गेंदों पर 70 रन जड़कर पुराने दिलों की याद दिला दी. डिविलियर्स ने अपनी पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगाए. इस दौरान डिविलियर्स ने केवल 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया.

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साउथ अफ्रीका चैम्पियंस के लिए सबसे ज्यादा 87 रन ओपनर रिचर्ड लेवी ने बनाए. लेवी ने 39 गेंदों की पारी में 8 छक्के और 5 छक्के लगाए. वेस्टइंडीज चैम्पियंस की ओर से डेव मोहम्मद ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके. वहीं ड्वेन ब्रावो, रायड एमरिट और फिडेल एडवर्ड्स ने एक-एक विकेट के लिए.

क्रिस गेल की तूफानी फिफ्टी बेकार

रनचेज में वेस्टइंडीज चैम्पियंस के लिए कप्तान क्रिस गेल ने तूफानी पारी खेली, लेकिन ये जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था. गेल ने 31 गेंदों पर 60 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और चार चौके शामिल रहे. कार्लोस ब्रेथवेट (29 रन) और रायड एमरिट (14 रन) भी दोहरे अंकों तक पहुंचने में सफल रहे.

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साउथ अफ्रीका चैम्पियंस के लिए स्पिन गेंदबाजों एरॉन फंगिसो और इमरान ताहिर ने तीन-तीन विकेट झटके. वहीं रॉबी फ्राइलिंक को 2 सफलताएं हासिल हुईं. जबकि मर्चेंट डी लांगे और सारेल इरवी ने एक-एक विकेट लिए.

साउथ अफ्रीका चैम्पियंस की प्लेइंग-11: एबी डिविलियर्स (कप्तान), फाफ डु प्लेसिस, रिचर्ड लेवी, कॉलिन इनग्राम, मोर्ने वैन विक (विकेटकीपर), सारेल इरवी, एरॉन फंगिसो, वेन पार्नेल, मर्चेंट डी लांगे, इमरान ताहिर और रॉबी फ्राइलिंक.

वेस्ट इंडीज चैम्पियंस की प्लेइंग-11: क्रिस गेल (कप्तान), लेंडल सिमंस, चैडविक वाल्टन (विकेटकीपर), ड्वेन ब्रावो, कार्लोस ब्रेथवेट, रेमन रीफर, जर्मेन ब्लैकवुड, रायड एमरिट, फिडेल एडवर्ड्स, सुलेमान बेन और डेव मोहम्मद.

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