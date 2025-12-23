15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली, एक रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विराट कोहली लगभग 15 साल के लंबे अंतराल के बाद विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025/26 में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. टी20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूर्व भारतीय कप्तान इस घरेलू टूर्नामेंट का इस्तेमाल भारत बनाम न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ की तैयारी के लिए करेंगे. यह फैसला बीसीसीआई के उस दिशा-निर्देश के अनुरूप है, जिसके तहत राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अपने खाली समय में घरेलू टूर्नामेंट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

विराट कोहली को विजय हज़ारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम में चुना गया है और माना जा रहा है कि वह ऋषभ पंत की कप्तानी में कम से कम दो मैच खेल सकते हैं. लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आखिर विराट कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड कैसा है...

विजय हज़ारे ट्रॉफी में विराट कोहली का रिकॉर्ड

अब तक विराट कोहली ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से 17 मैच खेले हैं, जिसमें उनकी आखिरी उपस्थिति 2010 में दर्ज हुई थी. इस घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट में उन्होंने 910 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 124 रहा है. उनका औसत शानदार 60.66 का है. विराट ने दिल्ली के लिए विजय हज़ारे ट्रॉफी में चार अर्धशतक और चार शतक लगाए हैं.

लिस्ट-ए क्रिकेट में दिल्ली के लिए विराट कोहली के आंकड़े

विराट कोहली लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने से सिर्फ एक रन दूर हैं. ऐसा करने वाले वह महान सचिन तेंदुलकर के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज़ बन जाएंगे. अब तक विराट ने 342 लिस्ट-ए मुकाबलों में 15,999 रन बनाए हैं और उनका औसत 57.34 का है. घरेलू 50 ओवर फॉर्मेट में उनके नाम 57 शतक और 84 अर्धशतक दर्ज हैं.

बता दें कि फिलहाल विराट कोहली सिर्फ वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं और विजय हज़ारे ट्रॉफी का उपयोग वह 11 जनवरी से शुरू होने वाली भारत बनाम न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ की तैयारी के लिए करेंगे. हालिया वनडे मैचों में विराट जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने अपने पिछले कुछ मुकाबलों में चार 50+ स्कोर बनाए हैं, जिसमें लगातार दो शतक भी शामिल हैं.

विजय हज़ारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम

ऋषभ पंत (कप्तान), अनुज रावत, अर्पित राणा, आयुष बदोनी, आयुष दोसेजा, दिविज मेहरा, हर्ष त्यागी, हृतिक शोकीन, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी, नीतीश राणा, प्रियांश आर्य, प्रिंस यादव, रोहन राणा, सार्थक रंजन, सिमरजीत सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), वैभव कंडपाल, विराट कोहली, यश धुल

