आईफोन पर ऑटोग्राफ, नेट बॉलर्स के साथ सेल्फी... विराट कोहली का अलीबाग में दिखा खास अंदाज

विराट कोहली ने अलीबाग में अभ्यास के दौरान नेट गेंदबाज़ों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और ऑटोग्राफ देकर उनका दिन खास बना दिया. वह 16 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करने जा रहे हैं और दिल्ली की टीम का हिस्सा हैं.

कोहली ने अलीबाग में नेट बॉलर को दिया ऑटोग्राफ (Photo: Instagram/@ritwikmpathak)
पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अलीबाग में अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान नेट गेंदबाज़ों का दिन खास बना दिया. मुंबई के दक्षिण में स्थित इस तटीय कस्बे में अभ्यास करते हुए कोहली ने नेट गेंदबाज़ों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिए. झारखंड के उभरते तेज़ गेंदबाज़ ऋत्विक पाठक ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें कोहली उनके आईफोन के पीछे साइन करते नजर आए. इसके अलावा पाठक ने रविवार, 21 दिसंबर को एक साइन की हुई क्रिकेट गेंद भी दिखाई.

गेंदबाजों को दिया ऑटोग्राफ

इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कोहली उस समय आईफोन पर साइन कर रहे हैं, जब नेट गेंदबाज़ अपने फोन के बैक कैमरे से उस पल को रिकॉर्ड कर रहा था. पाठक ने कैप्शन लिखा, 'फोन हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन यह वीडियो हमेशा रहेगा.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बता दें कि विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी से पहले अलीबाग में जमकर अभ्यास कर रहे हैं. 36 वर्षीय कोहली को देश के प्रमुख घरेलू 50 ओवर टूर्नामेंट के लिए दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है. उम्मीद है कि कोहली बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिल्ली की ओर से कम से कम दो मैच खेलेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी का ग्रुप चरण 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगा, जबकि नॉकआउट मुकाबले 12 जनवरी से शुरू होंगे. हालांकि, कोहली और भारतीय टीम के अन्य सीनियर खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के चलते नॉकआउट चरण के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. भारत 11 से 18 जनवरी के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा.

खबरों के मुताबिक, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों को इस सीजन कम से कम दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने का निर्देश दिया है, ताकि घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता दी जा सके. रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को भी विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दो राउंड के लिए मुंबई की टीम में शामिल किया गया है.

दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए. उन्होंने सीरीज में 302 रन बनाए, औसत 151.00 रहा. इस दौरान उन्होंने दो शतक जड़े और निर्णायक मुकाबले में नाबाद 65 रन की अहम पारी खेली, जिससे भारत ने सीरीज 2–1 से जीती. 

---- समाप्त ----
