विजय हजारे में विराट कोहली की मैदान पर बल्लेबाजी नहीं देख सकेंगे फैन्स, सामने आई वजह

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विराट कोहली की बहुप्रतीक्षित वापसी को शायद दर्शक स्टेडियम में बैठकर नहीं देख पाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरक्षा कारणों के चलते विजय हज़ारे ट्रॉफी का यह मुकाबला बंद दरवाज़ों के पीछे आयोजित किया जा सकता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक सरकार कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को निर्देश देने की तैयारी में है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विजय हज़ारे ट्रॉफी मुकाबले दर्शकों के बिना कराए जाएं. हालांकि KSCA ने दो स्टैंड आम जनता के लिए खोलने का विकल्प तलाशा था, जिससे करीब 2,000 से 3,000 दर्शकों को प्रवेश मिल सकता था, लेकिन इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा. अधिकारियों ने विशेष रूप से छुट्टियों के मौजूदा सीज़न को देखते हुए सुरक्षा, नियमों के अनुपालन और भीड़ नियंत्रण से जुड़े मुद्दों को लेकर आपत्तियां जताई हैं.

चिंता की मुख्य वजह इसमें शामिल खिलाड़ियों का कद है. विराट कोहली और ऋषभ पंत की दिल्ली टीम के पहले दो मुकाबलों के लिए उपलब्धता के चलते KSCA ने लॉजिस्टिक दिक्कतों से बचने के लिए वेन्यू को अलूर से चिन्नास्वामी स्टेडियम स्थानांतरित किया था. हालांकि, इस फैसले से बेंगलुरु के सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में भीड़भाड़ और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं.

KSCA की औपचारिक मांग के बाद, सरकार द्वारा गठित एक समिति ने सोमवार को स्टेडियम का निरीक्षण किया. हालांकि विस्तृत रिपोर्ट मंगलवार को सौंपे जाने की उम्मीद है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसके निष्कर्ष सरकार की मौजूदा सोच को बदलने की संभावना कम ही रखते हैं, क्योंकि प्रशासन अभी दर्शकों को अनुमति देने को लेकर सतर्क बना हुआ है.

कोहली और पंत बेंगलुरु पहुंच गए हैं

विराट कोहली और ऋषभ पंत सोमवार देर रात बेंगलुरु पहुंचे और उम्मीद है कि वे 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ होने वाले दिल्ली के पहले विजय हज़ारे ट्रॉफी मुकाबले से पहले टीम के साथ अभ्यास करेंगे. यह मैच 4 जून को हुई उस दर्दनाक भगदड़ के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली की पहली उपस्थिति होगी, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल खिताब समारोह के बाद हुई थी और जिसमें 11 लोगों की मौत तथा कई लोग घायल हो गए थे.

