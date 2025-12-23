scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विजय हजारे में विराट कोहली की मैदान पर बल्लेबाजी नहीं देख सकेंगे फैन्स, सामने आई वजह

सुरक्षा कारणों के चलते बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला विजय हज़ारे ट्रॉफी मुकाबला दर्शकों के बिना कराया जा सकता है. विराट कोहली और ऋषभ पंत की मौजूदगी से बढ़ी भीड़ की आशंका के चलते सरकार सतर्क है. 4 जून की दुखद भगदड़ के बाद से स्टेडियम को लेकर सुरक्षा चिंताएं बरकरार हैं.

Advertisement
X
विराट कोहली जल्द ही दिल्ली के लिए विजय हजारे खेलते आएंगे नजर. (Photo: PTI)
विराट कोहली जल्द ही दिल्ली के लिए विजय हजारे खेलते आएंगे नजर. (Photo: PTI)

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विराट कोहली की बहुप्रतीक्षित वापसी को शायद दर्शक स्टेडियम में बैठकर नहीं देख पाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरक्षा कारणों के चलते विजय हज़ारे ट्रॉफी का यह मुकाबला बंद दरवाज़ों के पीछे आयोजित किया जा सकता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्नाटक सरकार कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को निर्देश देने की तैयारी में है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले विजय हज़ारे ट्रॉफी मुकाबले दर्शकों के बिना कराए जाएं. हालांकि KSCA ने दो स्टैंड आम जनता के लिए खोलने का विकल्प तलाशा था, जिससे करीब 2,000 से 3,000 दर्शकों को प्रवेश मिल सकता था, लेकिन इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा. अधिकारियों ने विशेष रूप से छुट्टियों के मौजूदा सीज़न को देखते हुए सुरक्षा, नियमों के अनुपालन और भीड़ नियंत्रण से जुड़े मुद्दों को लेकर आपत्तियां जताई हैं.

यह भी पढ़ें: आईफोन पर ऑटोग्राफ, नेट बॉलर्स के साथ सेल्फी... विराट कोहली का अलीबाग में दिखा खास अंदाज

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli
Virat Kohli ने iPhone पर दिया ऑटोग्राफ
Virat Kohli with a net bowler
आईफोन पर ऑटोग्राफ, नेट बॉलर्स के साथ सेल्फी... विराट कोहली का दिखा खास अंदाज
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav ने जारी रखी Dhoni की परंपरा!
Virat Kohli, Anushka Sharma
एयरपोर्ट पर विराट, पत्नी अनुष्का से नहीं हटा ध्यान, फैन्स बोले- नजर ना लगे
Virat and Anushka
Virat और Anushka की सादगी ने जीता फैंस का दिल!

चिंता की मुख्य वजह इसमें शामिल खिलाड़ियों का कद है. विराट कोहली और ऋषभ पंत की दिल्ली टीम के पहले दो मुकाबलों के लिए उपलब्धता के चलते KSCA ने लॉजिस्टिक दिक्कतों से बचने के लिए वेन्यू को अलूर से चिन्नास्वामी स्टेडियम स्थानांतरित किया था. हालांकि, इस फैसले से बेंगलुरु के सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में भीड़भाड़ और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं.

Advertisement

KSCA की औपचारिक मांग के बाद, सरकार द्वारा गठित एक समिति ने सोमवार को स्टेडियम का निरीक्षण किया. हालांकि विस्तृत रिपोर्ट मंगलवार को सौंपे जाने की उम्मीद है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसके निष्कर्ष सरकार की मौजूदा सोच को बदलने की संभावना कम ही रखते हैं, क्योंकि प्रशासन अभी दर्शकों को अनुमति देने को लेकर सतर्क बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: गले में तुलसी माला, पत्नी अनुष्का के साथ हाथ जोड़े प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे किंग कोहली, VIDEO

कोहली और पंत बेंगलुरु पहुंच गए हैं

विराट कोहली और ऋषभ पंत सोमवार देर रात बेंगलुरु पहुंचे और उम्मीद है कि वे 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ होने वाले दिल्ली के पहले विजय हज़ारे ट्रॉफी मुकाबले से पहले टीम के साथ अभ्यास करेंगे. यह मैच 4 जून को हुई उस दर्दनाक भगदड़ के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली की पहली उपस्थिति होगी, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल खिताब समारोह के बाद हुई थी और जिसमें 11 लोगों की मौत तथा कई लोग घायल हो गए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement