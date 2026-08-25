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Duleep Trophy: बल्ले ने दिया धोखा, गेंद ने मचाया कहर! वैभव सूर्यवंशी ने एक ही ओवर में झटके 2 विकेट

दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से कमाल दिखाया. नॉर्थ ईस्ट जोन की दूसरी पारी में वैभव ने एक ही ओवर में दो विकेट झटके.

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वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से कमाल दिखाया. (Photo @@BCCIdomestic)
वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से कमाल दिखाया. (Photo @@BCCIdomestic)

बेंगलुरु में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने गेंद से अपना दम दिखाया है. ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे 15 साल के वैभव ने नॉर्थ ईस्ट जोन की दूसरी पारी में एक ही ओवर में दो विकेट झटककर विरोधी टीम को संकट में डाल दिया.

नॉर्थ ईस्ट जोन पहली पारी में महज 111 रनों पर ढेर हो गया था, जबकि ईस्ट जोन ने अपनी पहली पारी 467 रन बनाए थे. इसके बाद फॉलोऑन खेलने उतरी नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम दूसरी पारी में भी लगातार विकेट गंवाती रही.

एक ही ओवर में दो शिकार

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बाएं हाथ के धीमे ऑर्थोडॉक्स स्पिनर वैभव सूर्यवंशी ने 27वें ओवर में गेंद संभाली दो विकेट निकाल दिए. पहले उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर किशन लिंगदोह को 25 रन के निजी स्कोर पर कैच करवाया. लिंगदोह ने 40 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाया था.

इसके बाद ओवर की पांचवीं गेंद पर वैभव ने इमलीवाती लेमटूर को अपना दूसरा शिकार बनाया. लेमटूर सिर्फ 3 गेंद खेलकर 4 रन बना सके. इस तरह वैभव ने अपने एक ही ओवर में ही दो विकेट अपने नाम कर लिए.

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वैभव का गेंदबाजी आंकड़ा भी खास रहा. उन्होंने 3 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट झटके.

दिलचस्प बात यह है कि बल्ले से वैभव का योगदान बड़ा नहीं रहा. ईस्ट जोन की पहली पारी में वह 8 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 6 गेंदों की अपनी छोटी पारी में 2 चौके लगाए.

ईस्ट जोन के 467 रन के जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन पहली पारी में सिर्फ 111 रन बना सका. फॉलोऑन के बाद भी टीम की हालत नहीं सुधरी और दूसरी पारी में 102 के स्कोर पर पहुंचते-पहुंचते उसके 8 विकेट गिर चुके थे.

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