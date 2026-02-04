scorecardresearch
 
टीम इंड‍िया से डर कर भागा, अब 'इंद्रदेव' स‍िखाएंगे सबक! पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में मुसीबत अभी तो और बढ़ेगी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है. कोलंबो में दो अन्य मुकाबलों पर बारिश का खतरा है, जिससे पॉइंट और नेट रन रेट दोनों प्रभावित हो सकते हैं. ICC नियमों के तहत फॉरफिट से NRR को बड़ा झटका लगेगा, जिससे सुपर-8 की राह लगभग बंद हो सकती है.

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने भारत संग मैच का किया बायकॉट (File Photo: AP)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज मैच का बायकॉट करने का फैसला जरूर कर लिया है, लेकिन यह कदम उनके ही अभियान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है. खास बात यह है कि पाकिस्तान अपने सभी ग्रुप मुकाबले श्रीलंका में खेलने वाला है, जहां मौसम हमेशा से टीमों के लिए चुनौती रहा है. 

सलमान आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को ग्रुप स्टेज में चार मुकाबले खेलने हैं. इनमें से एक मैच वे भारत के खिलाफ खुद ही छोड़ रहे हैं. बाकी बचे तीन मुकाबलों में से दो पर बारिश का साया मंडरा रहा है, जिससे पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन की राह और भी मुश्किल हो सकती है. 

कोलंबो का मौसम ऐतिहासिक रूप से अनिश्चित रहा है. अगर इन दो मुकाबलों में से एक भी बारिश की भेंट चढ़ता है, तो पाकिस्तान को न सिर्फ अंक तालिका में नुकसान होगा, बल्कि नेट रन रेट (NRR) के लिहाज से भी भारी झटका लग सकता है.

AccuWeather के मुताबिक, पाकिस्तान का पहला मुकाबला 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ है, जिसमें करीब 64 फीसदी बारिश की संभावना जताई गई है. खासकर मैच के दूसरे हिस्से में बारिश का खतरा ज्यादा है, जिससे मुकाबला वॉशआउट हो सकता है.

weather

दिलचस्प बात यह है कि जिन दो मैचों में बारिश की कोई संभावना नहीं है, वे USA और भारत के खिलाफ मुकाबले हैं , जो 10 और 15 फरवरी को होने हैं. हालांकि, पाकिस्तान सरकार पहले ही भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मैच के बायकॉट का ऐलान कर चुकी है, भले ही अब तक इसकी लिखित सूचना ICC को नहीं दी गई हो.

पाकिस्तान को USA के खिलाफ भी सतर्क रहना होगा. पिछली बार डलास की मुश्किल पिच पर USA से मिली हार ने ही पाकिस्तान को शुरुआती दौर में बाहर कर दिया था.

18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होने वाले आखिरी ग्रुप मैच में बारिश की संभावना 25 फीसदी है, यानी मुकाबला होने की उम्मीद ज्यादा है.

सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के नेट रन रेट को लेकर है. ICC के नियम 16.10.7 के मुताबिक, अगर कोई टीम मैच का बहिष्कार करती है तो उसे फॉरफिट माना जाता है. ऐसे में डिफॉल्ट करने वाली टीम को पूरे 20 ओवर खेले हुए माना जाता है, लेकिन बिना कोई रन बनाए. वहीं विरोधी टीम के NRR पर कोई असर नहीं पड़ता.

इसका मतलब साफ है भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान का NRR बुरी तरह गिर सकता है. अगर पाकिस्तान मैदान में उतरता, तो हार की स्थिति में भी वह NRR के लिहाज से मुकाबले में बना रह सकता था.

कुल म‍िलाकर मौसम का अनिश्चित स्वाभाव और एक मैच का बायकॉट और बाकी मुकाबलों पर बारिश का खतरा, इन हालात में पाकिस्तान के लिए सुपर-8 में जगह बनाना लगभग नामुमकिन होता दिख रहा है.

पाकिस्तान के मैचों के दौरान कोलंबो का मौसम:
7 फरवरी बनाम नीदरलैंड्स: थोड़ी बारिश की संभावना (64 प्रतिशत)
10 फरवरी बनाम USA: बारिश की कोई संभावना नहीं
15 फरवरी बनाम भारत: बॉयकॉट
18 फरवरी बनाम नामीबिया: बारिश की कम संभावना (25 प्रतिशत)
पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता बाकी मैचों में अपना नेट रन रेट मैनेज करना होगा, क्योंकि उन्होंने भारत का बॉयकॉट करने का फैसला किया है. बारिश का अचानक होना इस काम को और मुश्किल बना सकता है. 

 

