इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच रव‍िवार (18 जनवरी) को है. यह मुकाबला दोपहर 1-30 पर होगा. भारतीय टीम ने यहां अब तक कुल 7 वनडे मुकाबले 2006 से खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड 100 प्रत‍िशत है.

ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ भी शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज करेगी और सीरीज को 2-1 से अपने नाम करेगी. वडोदरा में टीम इंड‍िया 4 विकेट से जीती, इसके बाद राजकोट में न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट से व‍िजय हास‍िल की.

फ‍िलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है.इस मैदान पर एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर 418/5 है. जो साल 2011 में भारत ने वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ बनाया. यही भारत का वनडे में सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर है. यह वही मैच था जब वीरेंद्र सहवाग ने तूफानी दोहरा शतक जड़ा था.

अगर इंदौर की बात करें तो यहां वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है. उन्होंने 2 मैचों में 220 रन ठोके हैं, जिसमें उनका ऐतिहासिक 219 रन का दोहरा शतक भी शामिल है.

वर्तमान वनडे कप्तान शुभमन गिल का बल्ला भी इंदौर में खूब गरजा है. उन्होंने 2 मैचों में 216 रन बनाए हैं और दोनों ही पारियों में शतक जड़ा है.

रोहित शर्मा ने यहां 5 मैचों की 5 पारियों में 205 रन बनाए हैं, जिसमें उनका एक शतक भी शामिल है. वहीं न्यूजीलैंड के डेवोन कॉन्वे ने इंदौर में सिर्फ एक मैच खेला है और उसी में 138 रन ठोक दिए. श्रेयस अय्यर ने भी यहां एक मुकाबला खेला और शानदार शतक के साथ 105 रन बनाए. दूसरी ओर विराट कोहली के आंकड़े इंदौर में कुछ खास नहीं रहे हैं. उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 99 रन बनाए हैं, ऐसे में इस बार वह अपने आंकड़े को सुधारने के इरादे से मैदान में उतरेंगे.

इंदौर में जब-जब भारतीय टीम ने खेला वनडे मुकाबला

24 सितंबर 2023 - भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से हराया

24 जनवरी 2023 - भारत ने न्यूज़ीलैंड को 90 रन से हराया

24 सितंबर 2017 - भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया

14 अक्टूबर 2015 - भारत ने साउथ अफ्रीका को 22 रन से हराया

8 दिसंबर 2011 - भारत ने वेस्टइंडीज को 153 रन से हराया

17 नवंबर 2008 - भारत ने इंग्लैंड को 54 रन से हराया

15 अप्रैल 2006 - भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया

