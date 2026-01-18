scorecardresearch
 
IND vs NZ: व‍िराट कोहली नहीं शुभमन गिल हैं इंदौर के किंग, ODI में गरजा है बल्ला, कैसा है रोहित शर्मा का र‍िकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज का आज (18 जनवरी) अंत‍िम मुकाबला है, यह मैच इंदौर के होलकर स्टेड‍ियम में हैं. आइए जानते हैं कि इस मैदान में बतौर गेंदबाज और बल्लेबाज क‍िसका रिकॉर्ड शानदार रहा है.

विराट कोहली के इंदौर में वनडे में आंकड़े शानदार नहीं हैं (Photo: PTI)
इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच रव‍िवार (18 जनवरी) को है. यह मुकाबला दोपहर 1-30 पर होगा. भारतीय टीम ने यहां अब तक कुल 7 वनडे मुकाबले 2006 से खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड 100 प्रत‍िशत है. 

ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के  ख‍िलाफ  भी शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज करेगी और सीरीज को 2-1 से अपने नाम करेगी. वडोदरा में  टीम इंड‍िया 4 विकेट से जीती, इसके बाद राजकोट में न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट से व‍िजय हास‍िल की.
यह भी पढ़ें: Team India ODI Stats Indore: 20 साल, 7 मैच 7 जीत... टीम इंड‍िया के लिए इंदौर का होलकर स्टेड‍ियम है क्यों है 'सुपरलकी', न्यूजीलैंड की हार तय!

फ‍िलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है.इस मैदान पर एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर 418/5 है. जो साल 2011 में भारत ने वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ बनाया. यही भारत का वनडे में सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर है. यह वही मैच था जब वीरेंद्र सहवाग ने तूफानी दोहरा शतक जड़ा था. 

अगर इंदौर की बात करें तो यहां वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है. उन्होंने  2 मैचों में 220 रन ठोके हैं, जिसमें उनका ऐतिहासिक 219 रन का दोहरा शतक भी शामिल है.
यह भी पढ़ें: इंदौर वनडे से पहले महाकाल दरबार में लगाई व‍िराट कोहली ने हाजिरी, सादगी से किया पूजन... कुलदीप यादव संग भस्म आरती में ल‍िया ह‍िस्सा, VIDEO

वर्तमान वनडे कप्तान शुभमन गिल का बल्ला भी इंदौर में खूब गरजा है. उन्होंने 2 मैचों में 216 रन बनाए हैं और दोनों ही पारियों में शतक जड़ा है.

रोहित शर्मा ने यहां 5 मैचों की 5 पारियों में 205 रन बनाए हैं, जिसमें उनका एक शतक भी शामिल है. वहीं न्यूजीलैंड के डेवोन कॉन्वे ने इंदौर में सिर्फ एक मैच खेला है और उसी में 138 रन ठोक दिए. श्रेयस अय्यर ने भी यहां एक मुकाबला खेला और शानदार शतक के साथ 105 रन बनाए. दूसरी ओर विराट कोहली के आंकड़े इंदौर में कुछ खास नहीं रहे हैं. उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 99 रन बनाए हैं, ऐसे में इस बार वह अपने आंकड़े को सुधारने के इरादे से मैदान में उतरेंगे.

इंदौर में जब-जब भारतीय टीम ने खेला वनडे मुकाबला  
24 सितंबर 2023 - भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से हराया 
24 जनवरी 2023 - भारत ने न्यूज़ीलैंड को 90 रन से हराया 
24 सितंबर 2017 - भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया 
14 अक्टूबर 2015 - भारत ने साउथ अफ्रीका को 22 रन से हराया 
8 दिसंबर 2011 - भारत ने वेस्टइंडीज को 153 रन से हराया 
17 नवंबर 2008 - भारत ने इंग्लैंड को 54 रन से हराया 
15 अप्रैल 2006 - भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया 

---- समाप्त ----
