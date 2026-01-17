Manikarnika Ghat Demolition Live: 'काशी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है', बोले CM योगी

काशी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्विकास कार्य को लेकर पिछले 6-7 दिनों से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. जेसीबी से प्राचीन संरचनाओं को ढहाए जाने की तस्वीरों से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में माहौल गरमा गया है. विपक्षी दलों के लगातार हमले के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि सीएम कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर सवालों का जवाब देंगे.
वहीं, विपक्ष (सपा, कांग्रेस) आरोप लगा रहा है कि विकास के नाम पर सदियों पुरानी मूर्तियां, विशेषकर देवी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा, तोड़ी गई हैं. विपक्ष के लगातार हमले के बाद इस पूरे विवाद पर वाराणसी के मेयर और क्षेत्रीय बीजेपी विधायक ने मणिकर्णिका घाट पहुंचकर सफाई दी कि कोई मंदिर नहीं टूटा और मूर्तियों को संरक्षित रखा गया है. उन्होंने कहा कि जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होगा तो इस मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा काशी विद्वत परिषद ने भी लोगों से भ्रम न फैलाने की अपील की है.
सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद सीधे सर्किट हाउस जा रहे हैं, जहां वह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. इससे पहले जानकारी आई थी कि वह पूजा करने के बाद मणिकर्णिका घाट जाएंगे, जहां वह निर्माण कार्य का जायजा लेंगे, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब सीएम योगी मणिकर्णिका नहीं जाएंगे.
मणिकर्णिका घाट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर लोगों में भड़के गुस्से को देखते हुए वाराणसी के अपर नगर आयुक्त संगम लाल ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है.
अपर नगर आयुक्त के अनुसार, ये दीवार में उकेरे गए स्ट्रक्चर थे, जिन्हें सुरक्षित निकालकर नमो घाट पर रखवा दिया गया है. उन्होंने बताया कि मणिकर्णिका घाट का काम चार फेज में हो रहा है और ये प्रोजेक्ट जी-प्लस वन मॉडल पर आधारित है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में इन मूर्तियों के पुनर्स्थापन पर उचित निर्णय लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी मणिकर्णिका घाट पहुंचने वाले हैं, जहां वह मणिकर्णिका घाट पर हो रहे निर्माण का जायजा लेंगे. हाल ही में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिसके बाद से वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है. इसी मुद्दे को लेकर सीएम योगी करीब दोपहर ढाई बजे वाराणसी के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे.
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प की योजना लॉन्च की थी, जिसके बाद नए सिरे से उसे बनाया जा रहा है.
वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्विकास को लेकर मचे बवाल के बीच सीएम योगी वाराणसी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ के बाद वह काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. इसी दौरान सीएम को मणिकर्णिका घाट पर चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ा बयान दे सकते हैं.
मणिकर्णिका घाट पर चल रहे ध्वस्तीकरण से क्षेत्रीय जनता और पाल समाज में गहरा गुस्सा है. समाज के युवाओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को तोड़ना उनकी विरासत का अपमान है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास के नाम पर अपनी धरोहरों का विनाश बर्दाश्त नहीं करेंगे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया, जिससे तनावपूर्ण माहौल बना रहा.
वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास परियोजना के तहत दो दिन पहले प्रशासनिक बुलडोजर ने एक प्राचीन मणि यानी चबूतरे को ध्वस्त कर दिया. इस चबूतरे के साथ लगी देवी-देवताओं और अहिल्याबाई होल्कर की मूर्तियों के टूटने का वीडियो वायरल होने पर हजारों लोग मौके पर जमा हो गए. वहीं, लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, लेकिन लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि मूर्तियों की ससम्मान पुनर्स्थापना नहीं हुई तो पूरे प्रदेश आंदोलन होगा. बताया जा रहा है कि ये पूरी कार्रवाई नगर निगम की देखरेख में चल रहे 25 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार प्रोजेक्ट का हिस्सा है.