Manikarnika Ghat Demolition Live: 'काशी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है', बोले CM योगी

काशी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्विकास कार्य को लेकर पिछले 6-7 दिनों से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. जेसीबी से प्राचीन संरचनाओं को ढहाए जाने की तस्वीरों से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में माहौल गरमा गया है. विपक्षी दलों के लगातार हमले के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि सीएम कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर सवालों का जवाब देंगे.

वहीं, विपक्ष (सपा, कांग्रेस) आरोप लगा रहा है कि विकास के नाम पर सदियों पुरानी मूर्तियां, विशेषकर देवी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा, तोड़ी गई हैं. विपक्ष के लगातार हमले के बाद इस पूरे विवाद पर वाराणसी के मेयर और क्षेत्रीय बीजेपी विधायक ने मणिकर्णिका घाट पहुंचकर सफाई दी कि कोई मंदिर नहीं टूटा और मूर्तियों को संरक्षित रखा गया है. उन्होंने कहा कि जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होगा तो इस मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा काशी विद्वत परिषद ने भी लोगों से भ्रम न फैलाने की अपील की है.

