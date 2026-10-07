14 विकेट लेकर इस युवा खिलाड़ी ने मचाई तबाही, ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से रौंद भारत ने किया क्लीन स्वीप

भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ टेस्ट सीरीज में भी अपना दबदबा कायम रखा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को 10 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युवा स्पिनर तन्मय बलोदा ने अकेले ही मैच में 14 विकेट झटककर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी.

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पहली पारी में ही ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका

टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 174 रन पर ही सिमट गई. तन्मय बलोदा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 25 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. उनकी गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए.

ऑस्ट्रेलिया के 174 रन के जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया. भारत ने पहली पारी में 315 रन बनाए और 141 रन की बढ़त हासिल की. कप्तान यशबर्धन चौहान ने 52 रन बनाए, जबकि अभिप्राय बिस्वास ने शानदार 73 रन की पारी खेली. तन्मय बलोदा ने भी 28 रन जोड़कर टीम को मजबूती दी.

India U19 Won by 10 Wicket(s) #INDvAUS #U19YouthTest #2ndMultiday Scorecard:https://t.co/p3aPBkIDir — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 7, 2026

दूसरी पारी में फिर बरसे तन्मय

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141 रन से पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी, लेकिन तन्मय बलोदा ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में सिर्फ 151 रन पर ही ऑलआउट हो गई.

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तन्मय ने दूसरी पारी में 19.5 ओवर गेंदबाजी की और 41 रन देकर 8 विकेट झटके. इस तरह उनके खाते में मैच में कुल 14 विकेट आए, पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 8 विकेट.

भारत को मिला सिर्फ 11 रन का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया के 151 रन पर सिमटने के बाद भारत के सामने जीत के लिए केवल 11 रन का लक्ष्य था. भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने बिना किसी विकेट के नुकसान के महज कुछ गेंदों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम कर लिया.

पहले टेस्ट मैच में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को राजकोट में एक पारी और 48 रनों से हराया. इस दौरे पर भारत की अंडर-19 टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. इससे पहले भारतीय टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया था. अब यूथ टेस्ट सीरीज में भी भारत ने 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.

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रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे तन्मय

तन्मय बलोदा की कहानी इस प्रदर्शन को और खास बनाती है. उन्हें भारत की अंडर-19 मल्टी-डे टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया था. बीसीसीआई ने सितंबर में उन्हें रोहित यादव की जगह टीम में शामिल किए जाने की जानकारी दी थी.

मौका मिलते ही तन्मय ने ऐसा प्रदर्शन किया कि अब उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही टेस्ट में 14 विकेट लेकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है.

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कौन हैं तन्मय बलोदा?

18 साल के तन्मय हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं. तन्मय को पहले टेस्ट मैच में टीम में जगह नहीं मिली थी. दूसरे मैच में मौका मिलते ही तन्मय ने कमाल का प्रदर्शन करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

उन्होंने इसी साल जनवरी में हरियाणा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. अपने पहले मैच में उन्होंने असम के खिलाफ 5 विकेट लिए थे और दूसरे मैच में बंगाल के खिलाफ भी 5 विकेट झटके थे.

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