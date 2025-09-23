India–Pakistan cricket rivalry: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बिना वजह के बदतमीजी की, वो कई पहला मामला नहीं था. हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी बिना वजह शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा से भिड़ते हुए दिखे.
इसका जबाव दोनों ही खिलाड़ियों ने बल्ले से तो दिया ही, वहीं मैच के बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट से भी दिया. अभिषेक ने लिखा- तुम बातें करों, हम जीतेंगे. वहीं शुभमन ने लिखा- गेम बोलता है, नाकी आपके शब्द...
यह भी पढ़ें: शुभमन गिल की इंस्टा पोस्ट देख पाक प्लेयर्स को लगेगी मिर्ची... 4 शब्द में ही दे दिया हर जवाब
कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने सुपर-4 मुकाबले में जिस तरह से हराया. उससे एक बात तो जाहिर तौर पर दिखी कि पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ियों की बिना वजह भारतीय खिलाड़ियों से भिड़ने की आदत रही है. ताजा मामला पहला नहीं था.
भारत-पाकिस्तान के मुकाबले में पहले भी बहसा-बहसी करने की वजह से पड़ोसियों को मुंह की खानी पड़ी है. आइए आपको दोनों देशों के बीच ऐसे हुई कुछ तनातनी वाले मुकाबलों के बारे में बता देते हैं. जहां वो जुबानी जंग तो हारे ही, मैदान पर उनको शिकस्त झेलनी पड़ी.
यह भी पढ़ें: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है...', पाकिस्तानी टीम की बदतमीजी पर भड़के इरफान पठान, हारिस रऊफ-साहिबजादा फरहान की लगाई क्लास
किरण मोरे vs जावेद मियांदाद (1992 वर्ल्ड कप, सिडनी)
1992 के वर्ल्ड कप मैच में भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे ने जावेद मियांदाद को स्लेज किया. मोरे ने इस दौरान मुंह पर ग्लव्स भी रख लिया और बार-बार कह रहे थे कि मियांदाद को गेंद आगे की तरफ पिच करें, क्योंकि उनको बैक प्रॉब्लम थी. इस पर वो चिढ़ गए और अपनी पारी के दौरान 'कूदने' लगे, और मोरे का मजाक उड़ाया.
भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 43 रन से अपने नाम किया था. लेकिन यह मैच मियांदाद के 'जंपिंग एक्ट' के कारण आज भी मशहूर है. वहीं भारत-पाक मैचों में स्लेजिंग के शुरुआती उदाहरणों में से एक थी. इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 54 रन और 10 ओवर्स में 37 रन देकर आमिर सोहेल का विकेट लिया था.
वेंकटेश प्रसाद vs आमिर सोहेल (1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, बेंगलुरु)
वर्ल्ड कप 1996 का यह क्वार्टर फाइनल बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था. जहां पाकिस्तानी ओपनर आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर चौका मारा और फिर बल्ला दिखाकर तंज कसा था. इसके बाद अगली ही गेंद पर प्रसाद ने सोहेल को बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन की ओर इशारा किया.
यह भारत-पाक क्रिकेट की राइवलरी का एक आइकॉनिक पल है. भारत ने यह मुकाबला नवजोत सिद्धू के 93, अजय जडेजा के तेज 45 रनों की बदौलत 39 रनों से जीता था. वेंकटेश प्रसाद ने भी इस मुकाबले में 3 विकेट झटके थे. इसके अलावा अनिल कुंबले ने भी 3 विकेट हासिल किए थे.
शोएब अख्तर vs सचिन तेंदुलकर (2003 वर्ल्ड कप, सेंचुरियन)
2003 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में हो रही थी. शोएब अख्तर ने इस मैच में सचिन तेंदुलकर को आउट करने के लिए कई बार स्लेजिंग की कोशिश की. इस मुकाबले में जब सचिन आउट हुए तो तौफीक उमर सचिन को गालियां देते हुए वीडियो में देखे गए थे. पर सचिन ने 98 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पाकिस्तान को बैकफुट पर खड़ा कर दिया था. इस मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की. कुल मिलाकर पाकिस्तान इस मैच में जुबानी जंग तो हारा ही और मुकाबला भी हारा.
गौतम गंभीर vs शाहिद आफरीदी (2007, कानपुर ODI)
11 नवंबर 2007 को भारत-पाक ODI सीरीज के दौरान कानपुर में एक-दूसरे के आमने-सामने थे. जहां गंभीर और आफरीदी के बीच बहस हो गई थी. गंभीर बैटिंग कर रहे थे, और आफरीदी उनसे भिड़ गए. बाद में मैदानी अंपायर्स को बीच में आना पड़ा. गंभीर ने बाद में कहा कि आफरीदी ने उन्हें अपशब्द कहे थे. इस मैच को भारतीय टीम ने तब 46 रनों से जीता था. गंभीर और आफरीदी ने बाद में IPL और अन्य टूर्नामेंट्स में एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हुए सम्मान दिखाया, लेकिन मैदान पर यह पल चर्चा में रहा.
हरभजन सिंह और शोएब अख्तर (2010 एशिया कप, दांबुला)
एशिया कप 2010 में भारत और पाकिस्तान के बीच 19 जून को दांबुला में मैच हुआ था.. जहां टीम इंडिया ने रोमांचक अंदाज में 3 विकेट से 1 गेंद शेष रहते यह मैच जीता था. उस मैच में अंतिम ओवर्स में हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी.
इसके बाद हरभजन ने मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाकर इसका करारा जवाब दिया. इसके बाद दोनों के बीच बात और बढ़ गई. बात यहां तक आ गई थी कि, अख्तर हरभजन से लड़ने के लिए उनके कमरे तक जा पहुंचे थे. हालांकि दोनों के बीच किसी तरह की हाथपाई नहीं हुई. इस मैच में हरभजन ने नाबाद 15 रन बनाए. जिसमें 2 छक्के शामिल थे.
अकमल vs गौतम गंभीर (2010 एशिया कप, दांबुला)
इसी मैच में हरभजन और शोएब अख्तर की लड़ाई से पहले गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच भी जोरदार बहस देखने को मिली. जिसको देखते हुए टीम के बाकी खिलाड़ी और अंपायर्स को मैदान पर बीच-बचाव के लिए आना पड़ा था. तब आफरीदी ने गौतम गंभीर को एक बॉल फेंकी, जो उनके बल्ले के पास से निकली थी.
इस पर विकेटकीपर कामरान अकमल ने अपील की थी. अकमल की इस अपील पर गंभीर को गुस्सा आया था. इसके बाद ही दोनों खिलाड़ी मैदान में एक-दूसरे के आमने-सामने आए थे. लेकिन हाल में अकमल ने इस मामले में अपनी गलती मानी थी.