Kuldeep Sengar SC Hearing Live: क्या कुलदीप सेंगर की जेल वापसी होगी? सजा सस्पेंशन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

aajtak.in | 29 दिसंबर 2025, 10:08 AM IST

Unnao Rape Case SC Hearing Live Updates: उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने दाखिल की है याचिका (Photo-ITG) उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने दाखिल की है याचिका (Photo-ITG)

उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबित कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत भी दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई होगी.

10:08 AM (40 मिनट पहले)

Unnao Rape Case: सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगी सीजेआई की बेंच

Posted by :- Bikesh Tiwari

कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन बेंच सुनवाई करेगी. इस बेंच की अगुवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं. सीजेआई की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं.

