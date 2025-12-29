Kuldeep Sengar SC Hearing Live: क्या कुलदीप सेंगर की जेल वापसी होगी? सजा सस्पेंशन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबित कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत भी दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई होगी.