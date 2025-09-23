scorecardresearch
 

'ये नया इंड‍िया है, जो छेड़ता है...', पाकिस्तानी टीम की बदतमीजी पर भड़के इरफान पठान, हार‍िस रऊफ-साहिबजादा फरहान की लगाई क्लास

भारत-पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप के सुपर-4 के मुकाबले में ज‍िस तरह पाकिस्तानी ख‍िलाड़‍ियों ने बिना वजह का एग्रेशन दिखाया, उससे इरफान पठान नाराज है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पाक‍िस्तानी ख‍िलाड़‍ियों को जमकर खरी-खरी सुनाई.

साह‍िबजादा फरहान और हार‍िस रऊफ पर इरफान पठान की कड़ी प्रत‍िक्रिया आई है (Photo: Getty)
साह‍िबजादा फरहान और हार‍िस रऊफ पर इरफान पठान की कड़ी प्रत‍िक्रिया आई है (Photo: Getty)

भारत ने दुबई में एश‍िया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाक‍िस्तान को 6 विकेट से रौंदा. 21 स‍ितंबर को हुए इस मुकाबले के दौरान पाक‍िस्तानी प्लेयर फ्रस्टेट नजर आए. हार‍िस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी गेंदबाजी के दौरान भारतीय बल्लेबाजों से उलझते दिखे. वहीं मैच के दौरान साहिबजादा फरहान का गन सेल‍िब्रेशन भी चर्चा में रहा. 

इस पूरे मुकाबले को लेकर दिग्गज भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर र‍िएक्शन दिया और पाक‍िस्तानी टीम की मैच के दौरान की गई हरकतों पर क्लास लगा दी.  

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा- भारत ने पाकिस्तान के ख‍िलाफ कमाल क्रिकेट खेला. हमारी टीम को कन्वेंसिंग विक्ट्री मिली. लेकिन मैच में बहुत एग्रेशन देखने को मिला था.

यहां तक कि अभिषेक शर्मा जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें बोली जा रही थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के द्वारा जो उनको नहीं बोलनी चाहिए. इसी वजह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि आप बोलते जाएंगे और हम जीतते जाएंगे. 
पठान ने आगे कहा- हम चुपचाप अपना क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी रहे पहले भी, आज भी, आगे भी. लेकिन आप यह उम्मीद मत करो कि आप कुछ बात की शुरुआत करोगे, चाहे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हो आप या पाकिस्तानी खिलाड़ी हो या कोई भी खिलाड़ी हो, फिर यह उम्मीद मत करो कि हम कुछ नहीं बोलेंगे. हम जवाब देंगे. 

मेरे नाम पर शो बनाते हैं पड़ोसी मुल्क वाले: पठान 
पठान ने कहा कि फ‍िर हमारी टीम अपने हर तरह से जवाब देगी. अब यह बात ना कई पुराने खिलाड़ियों को हजम नहीं होती है. ये जितने भी खिलाड़ी मेरे नाम पे मीडिया में पड़ोस के मुल्क में शोज बनाते हैं, आप लोग खुश रहो, आपकी कमाई चलती है, आपकी घर चलता है. 

अगर हमें छेड़ोगो तो हम छोड़ेंगे नहीं 
वहीं पठान ने यह भी कहा कि पाक‍िस्तान टीम हारे या जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो 2022 में ज‍िम्बाव्बे से हार गए थे, मैंने कोई ट्वीट नहीं किया था. लेकिन जब जब हमारे साथ आप खेलते हो या कोई और खेलता है तो हम बात करते हैं लेकिन अगर हम हमें आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा उसूल रहा है. 

हार‍िस, फरहान को इरफान ने लताड़ा 
इरफान ने वीड‍ियो के हिस्से में कहा- जो कुछ भारत के साथ मैच में मैच में हुआ, वो जो इशारे चल रहे थे फरहान की तरफ से सेलिब्रेशन में आपको पता है कि दोनों मुल्क के बीच में क्या चल रहा है. 

पठान ने वीडियो में हार‍िस ररूफ की भी क्लास लगाई. उन्होंने कहा- मैं समझता था यार यह लड़का ठीक है, जब उससे ऑस्ट्रेलिया में भी बातें हुई थी और वह बड़ा ग्रेटफुल था, लेकिन जो हरकत उसने मैच में की हैं, ऐसा लगा यह करने की जरूरत नहीं है. इन दोनों (साह‍िबजादा और रऊफ) की हरकत उनकी तरबियत बताता है कि यह कहां से आए हैं और यह क्या करते हैं. लेकिन यह कभी मत सोचो कि आप बदतमीजी करेंगे और हम चुपचाप रहेंगे. यह नया इंडिया है, यह छोड़ता नहीं है. 

 

