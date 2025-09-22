scorecardresearch
 

शुभमन गिल की इंस्टा पोस्ट देख पाक प्लेयर्स को लगेगी मिर्ची... 4 शब्द में ही दे दिया हर जवाब

एशिया कप 2025 सुपर-4 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद शुभमन गिल की इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो रही है. गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर अभिषेक शर्मा (105 रन की साझेदारी) के साथ भारत की जीत सुनिश्चित की. मैच में गिल और अफरीदी, रऊफ़ और अभिषेक के बीच टकराव देखने को मिला.

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबादज शुभमन गिल (Photo: Getty)
एशिया कप में रविवार को पाकिस्तान से हुई भिड़ंत में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 47 रनों की तूफानी पारी खेली. अब शुभमन गिल का एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट ने साफ संदेश दिया कि क्रिकेट के मैदान पर शब्दों से ज्यादा असरदार खिलाड़ी का प्रदर्शन होता है.

गिल इस टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में दबाव में थे. लेकिन इस मैच में उन्होंने मात्र 28 गेंदों में 47 रन बनाए और भारत को 172 रनों का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई. अभिषेक शर्मा के साथ गिल ने 105 रनों की साझेदारी कर जीत की नींव रखी और यह साबित किया कि वह फॉर्म में लौट आए हैं.

गिल ने इंस्टाग्राम पर की ये पोस्ट

जीत के बाद गिल ने सोशल मीडिया पर छोटा लेकिन दमदार कैप्शन साझा किया. उन्होंने लिखा, 'Game speaks, not words' इस मुकाबले में कई बार खिलाड़ियों के बीच टकराव देखने को मिला. हारिस रऊफ़ और अभिषेक शर्मा के बीच गर्मा-गर्मी हुई, जिसके बाद अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: मुझे इसकी परवाह नहीं...पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने 'गन सेलिब्रेशन' पर तोड़ी चुप्पी

गिल शानदार लय में दिखे, जबकि टूर्नामेंट के पहले 10 दिनों में वह संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने तेज़ और स्पिन, दोनों गेंदबाजों को सज़ा दी. शाहीन अफरीदी पर लगाया गया उनका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछालभरा ड्राइव मैच का सबसे यादगार शॉट साबित हुआ.

मैच के दौरान कई बार विवाद भी देखने को मिला. अफरीदी ने चौका खाने के बाद गिल से मौखिक भिड़ंत करने की कोशिश की, लेकिन गिल ने अपने बेहतरीन शॉट्स से जवाब दिया. इसी तरह, रऊफ़ ने जब अभिषेक शर्मा से चौका खाया, तो उन्होंने शारीरिक रूप से उकसाने की कोशिश की, लेकिन अंपायरों और गौतम गंभीर द्वारा भेजे गए तीन सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों ने स्थिति संभाली.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में अब भी हो सकता है भारत-PAK के बीच फाइनल? बन रहा ऐसा समीकरण

गिल की इंस्टाग्राम पोस्ट ने भारतीय खिलाड़ियों के माइंडसेट को साफतौर पर बता दिया है. संदेश साफ है कि हर बात का जवाब अपने खेल से देना है.

लेटेस्ट

