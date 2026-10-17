scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज के बीच 5-5 ओवर का होगा मैच? बारिश के बाद कब शुरू होगा मुकाबला!

बारिश के कारण मैच के टॉस में देरी हो गई है. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास शनिवार शाम से ही बारिश का खतरा मंडरा रहा था. मैच शुरू होने से पहले लगातार फुहारें देखने को मिल रही हैं.

Advertisement
X
बारिश ने डाला मैच में खलल. (PHOTO: XBCCI)
बारिश ने डाला मैच में खलल. (PHOTO: XBCCI)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाले पांचवें और निर्णायक टी20 मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है. बारिश के कारण टॉस सही समय पर नहीं हो सका.

मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में बारिश की संभावना करीब 70 प्रतिशत है, जिसके चलते टॉस में पहले ही रुकावट आ चुकी है. हालांकि, चिन्नास्वामी स्टेडियम की ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार है, लेकिन अगर बारिश लंबी चलती है और मैच तय समय पर शुरू नहीं हो पाता तो क्रिकेट फैन्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मुकाबला 5-5 ओवर का होगा?

आईसीसी के नियमों के मुताबिक किसी भी टी20 मैच का नतीजा निकालने के लिए दोनों पारियों में कम से कम 5-5 ओवर का खेल होना अनिवार्य है. एक मानक टी20 मैच की कट-ऑफ टाइमिंग करीब 3 घंटे 16 मिनट की होती है. अगर शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस मैच में बारिश खलल डालती है और रात 10:16 बजे तक खेल शुरू नहीं हो पाता तो अंपायरों को मजबूरी में मैच रद्द करना पड़ेगा.

Advertisement

अगर बारिश के कारण मैच पूरी तरह रद्द हो जाता है और एक भी गेंद फेके बिना खेल खत्म करना पड़ता है तो इस 5 मैचों की सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ही समाप्त घोषित कर दिया जाएगा. इस मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है, इसलिए दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता मानकर ट्रॉफी शेयर करनी पड़ेगी. 

बेंगलुरु की इस सपाट पिच पर मैच चाहे 20 ओवर का हो या फिर 5 ओवर का, छक्कों की बरसात होना तय है. पिछले आईपीएल सीजन के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का पलड़ा भारी रहा है और उन्होंने 10 में से 7 मैचों में जीत दर्ज की है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुनकर चेज करने का विकल्प चुन सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद क्या बोले अभिजीत दिपके, देखें |
    Sweet Potato Chips: बोरिंग आलू चिप्स खाना छोड़ें, इस बार बनाकर खाएं शकरकंद के कुरकुरे और टेस्टी चिप्स, काली मिर्च डालकर लगेंगे 'बवाल' |
    'राहुल गांधी विदेशी ताकतों के टूलकिट बन गए हैं', ऐसा क्यों बोले नितिन नवीन? |
    अंकिता भंडारी केस में CBI का बड़ा एक्शन... Ex MLA सुरेश राठौड़ के हरिद्वार आवास पर छापा, गेस्ट हाउस में पूछताछ जारी |
    गरबा करती लड़कियों के AI वीडियो वायरल, भद्दे कमेंट्स की लगी झड़ी |
    'कॉकरोचों' के सपोर्ट में पूजा बेदी, BJP को घेरकर बोलीं- इस दिन के लिए वोट दिया था |
    6.5 लाख की डाउन पेमेंट पर घर आएगी नई TESLA, कंपनी ने अपडेट किया Model Y L |
    परिसीमन पर खड़गे की चिट्ठी का केंद्र सरकार कब देगी जवाब? साहिल के साथ देखें दंगल |
    'अब भाइयों के रिहा होने का इंतजार', जमानत मिलने के बाद दिपके का पहला पोस्ट |
    'झगड़ा कुप्रथा' से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम... राजगढ़ में थाने के पीछे युवती ने पिया कीटनाशक, मचा हड़कंप
    Advertisement