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यूक्रेन का रूस पर भीषण अटैक, दागे 800 से ज्यादा ड्रोन, मॉस्को और रोस्तोव में 6 लोगों की मौत

यूक्रेन ने रविवार को रूस पर युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला करते हुए सैकड़ों ड्रोन दागे. रूसी रक्षा मंत्रालय ने रात भर में 822 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है. इस भीषण हमले में मॉस्को और रोस्तोव क्षेत्र में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई.

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यूक्रेन ने रूस पर किया अटैक. (File photo: ITG)
यूक्रेन ने रूस पर किया अटैक. (File photo: ITG)

यूक्रेन ने रविवार को रूस के विभिन्न इलाकों पर सैकड़ों ड्रोन दागकर युद्ध का अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया. इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई.

रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सेना ने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए, जिनमें से 600 ड्रोन राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे. दक्षिण-पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र में तीन कस्बों पर हुए हमलों में 5 लोगों की जान चली गई. वहीं, मॉस्को क्षेत्र में एक निजी घर पर ड्रोन गिरने से 83 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई.

रूस के दक्षिण-पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र के स्थानीय गवर्नर यूरी स्लीसर ने बताया कि उनके क्षेत्र के तीन कस्बे यूक्रेनी ड्रोन हमलों की चपेट में आ गए. इन हमलों के कारण पांच लोगों की मौत हो गई.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि नष्ट किए गए 822 ड्रोनों में से 600 सीधे राजधानी मॉस्को की दिशा में लक्षित थे. मॉस्को क्षेत्र में एक ड्रोन के निजी घर से टकराने की घटना में 83 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई.

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