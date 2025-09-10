scorecardresearch
 

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तारीख आई सामने? एक महीने चलेगा टूर्नामेंट... जानें हर ड‍िटेल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. यह वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी से मार्च के बीच हो सकता है. इस बार इस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहा है.

सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संभवत: भारतीय टीम की कप्तानी करते द‍िखेंगे (Photo: Getty)
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रत‍िष्ठ‍ित टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच होगा. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा और इसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी. 

टी20 वर्ल्ड कप में भारत में कम से कम 5 स्टेडियमों और श्रीलंका में 2 स्टेडियमों में होना है. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान खेल रहा है या नहीं.  

वर्तमान में भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के देशों में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण हैं. हालांकि, ICC अभी शेड्यूल फाइनल कर रहा है, लेकिन ESPNcricinfo के अनुसार उसने टूर्नामेंट की व‍िंडो को फाइनल कर लिया है और प्रतिभागी देशों को इसकी जानकारी दे दी है. 

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कितनी टीमों ने किया क्वाल‍िफाई? 
2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक 15 टीमें सुनिश्चित हो चुकी हैं. ये टीमें हैं: भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और इटली.... जिसमें इटली ने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वाल‍िफाई किया है.

यह भी पढ़ें: कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई भारत से... इन 11 खिलाड़ियों के दम पर इटली ने पाया T20 वर्ल्ड कप टिकट

बाकी 5 टीमें क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए तय होंगी,  2 टीमें अफ्रीका रीजनल क्वालिफायर से होंगी. 3 टीमें एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफ‍िक क्वालिफायर से आएंगी. 

2026 मेन्स T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट कैसा रहेगा? 
2026 T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट 2024 वर्ल्ड कप जैसा होगा. 20 टीमें चार ग्रुपों में पांच-पांच की संख्या में खेलेंगी. प्रत्येक ग्रुप की टॉप दो टीमें सुपर 8 राउंड के लिए क्वाल‍िफाई करेंगी, जहां आठ टीमें दो ग्रुपों में विभाजित होंगी. सुपर 8 की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी. भारत वर्तमान में चैम्प‍ियन है, जिसने 2024 में बारबाडोस में फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था. पूरा टूर्नामेंट 55 मैचों का था. 

2026 में भारत में कौन से क्रिकेट टूर्नामेंट होंगे? 
वैसे भारत 2026 की शुरुआत में कई बड़े क्रिकेट इवेंट्स की मेजबानी करेगा. इनमें  WPL (Women's Premier League) शामिल है, जो जनवरी की शुरुआत से फरवरी के बीच होगा. इसमें पांच टीमें खेलती दिखेंगी. T20 वर्ल्ड कप WPL के बाद होगा. वहीं IPL 2026 का संभावित समय 15 मार्च से 31 मई के बीच रहेगा.  इसके अलावा भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI और T20 सीरीज 11 से 31 जनवरी तक होगी. 

