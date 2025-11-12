इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 4 नवंबर को एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैचों के दौरान खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर उन पर एक्शन लिया था. इसके बाद आईसीसी ने दोनों टीमों के कई खिलाड़ियों पर कार्रवाई की थी. जहां सबसे बड़ी सजा हारिस रऊफ को मिली थी, जिन्हें दो मैच के लिए सस्पेंड किया गया था. इस पूरे घटनाक्रम के करीब एक सप्ताह बाद हार‍िस रऊफ का र‍िएक्शन सामने आया है.

हारिस रऊफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट के "कठोर और माफी न देने वाले" स्वभाव पर निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि इस खेल में खिलाड़ियों से "इंसानों की तरह नहीं, बल्कि रोबोट की तरह प्रदर्शन" की उम्मीद की जाती है.

उन्होंने यह बात हाल के मैचों में अपने औसत प्रदर्शन, खासकर एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ मुकाबले में आलोचनाएं झेलने के बाद कहीं.

मंगलवार को रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे में रऊफ ने 3 विकेट की मैचजिताऊ स्पेल डाला और कुल 4 विकेट लेकर पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 6 रन से करीबी जीत दिलाई.

इससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान उन्हें 2 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. यह कार्रवाई उन पर एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान आपत्तिजनक इशारे करने के आरोप में हुई थी, जिससे "खेल की छवि को नुकसान" पहुंचा था.

पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि वह बड़े मैचों (जैसे भारत के खिलाफ एशिया कप फाइनल) में अच्छा प्रदर्शन करने में क्यों चूक जाते हैं, तो उन्होंने कहा, "हमारे लिए कोई माफी नहीं होती. लोगों को हमसे रोबोट जैसी उम्मीद होती है, लेकिन हम इंसान हैं. हमारे भी बुरे दिन आ सकते हैं."

एशिया कप फाइनल में रऊफ 3.4 ओवर में 50 रन देकर सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी. इसे लेकर उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर बुरा दिन किसी का भी आ सकता है, क्योंकि हर बार योजनाएं सफल नहीं होतीं.

उन्होंने कहा, "सबसे अहम बात ये है कि आप हार न मानें. एक बुरे दिन से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती. हम अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं और गलतियों को सुधारने पर काम करते रहते हैं. कोई भी गेंदबाज एक खराब दिन का सामना कर सकता है."

फैन्स की नाराजगी पर पूछे गए सवाल पर रऊफ ने कहा कि उनको कभी यह शक नहीं करना चाहिए कि खिलाड़ी बुरे दिन में भी अपना 100% नहीं देते.

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने कहा- कोई भी खिलाड़ी आलोचना पसंद नहीं करता. हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारे लिए कोई माफी नहीं होती. आप 10 मैच अच्छे खेल लो और 1 खराब, तो लोग सिर्फ उसी खराब प्रदर्शन को याद रखेंगे.

इसके अलावा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा भी जताई. "मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट भी खेलना चाहता हूं. जब भी सेलेक्टर्स या बोर्ड चाहें, मैं तैयार हूं. बस मेरा एक ही कहना है कि हमें पहले से बताया जाए ताकि हम रेड-बॉल क्रिकेट की तैयारी कर सकें, जिसमें एक दिन में ज़्यादा ओवर गेंदबाज़ी करनी होती है."

भारत-पाकिस्तान एश‍िया कप के दौरान हुआ था हार‍िस रऊफ समेत इन ख‍िलाड़ियों पर एक्शन... जानें तब क्या हुआ था

14 सितंबर 2025 – भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा की गई सुनवाई के बाद यह फैसला आया था.

- सूर्यकुमार यादव (भारत) को ICC आचार संहिता की धारा 2.21 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जो खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले आचरण से संबंधित है. उन्हें मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया और 2 डिमेरिट अंक दिए गए.

- साह‍िबाजादा फरहान (पाकिस्तान) को भी इसी उल्लंघन का दोषी पाया गया. उन्हें आधिकारिक चेतावनी मिली और 1 डिमेरिट अंक दिया गया.

- हारिस रऊफ (पाकिस्तान) भी इसी उल्लंघन के दोषी पाए गए. उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगा और 2 डिमेरिट अंक दिए गए.

- साह‍िबाजादा फरहान (पाकिस्तान) को भी इसी उल्लंघन का दोषी पाया गया. उन्हें आधिकारिक चेतावनी मिली और 1 डिमेरिट अंक दिया गया.

- हारिस रऊफ (पाकिस्तान) भी इसी उल्लंघन के दोषी पाए गए. उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगा और 2 डिमेरिट अंक दिए गए.

21 सितंबर 2025- भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर भी ICC मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा की गई सुनवाई के बाद 4 नवंबर को जो फैसला आया, उसके अनुसार...

- अर्शदीप सिंह (भारत) को धारा 2.6 के कथित उल्लंघन (अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक इशारे करने से संबंधित) में दोषी नहीं पाया गया, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

28 सितंबर 2025 फाइनल- भारत बनाम पाकिस्तान मैच में जसप्रीत बुमराह (भारत) ने धारा 2.21 के तहत लगाए गए आरोप को स्वीकार किया, जो खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है. उन्हें आधिकारिक चेतावनी दी गई और 1 डिमेरिट अंक मिला. चूंकि उन्होंने सजा स्वीकार कर ली थी, इसलिए कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई.

ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा की गई एक और सुनवाई में हारिस रऊफ (पाकिस्तान) को फिर से धारा 2.21 का दोषी पाया गया. उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया और 2 और डिमेरिट अंक दिए गए थे.

इस तरह 24 महीनों की अवधि में हारिस रऊफ के कुल 4 डिमेरिट अंक हो गए, जो ICC अनुशासन प्रणाली के तहत 2 सस्पेंशन अंक में बदल दिए गए.नियमों के अनुसार, अब हारिस रऊफ पर 2 मैचों का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके चलते वे 4 और 6 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के दोनों वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे.



कैसे लगता है ख‍िलाड़‍ियों पर प्रत‍िबंध

लेवल 1 उल्लंघन पर कम से कम आधिकारिक फटकार और अधिकतम मैच फीस का 50% जुर्माना और 1 या 2 डिमेरिट अंक दिए जा सकते हैं.

यदि किसी खिलाड़ी को 24 महीनों के भीतर 4 या उससे अधिक डिमेरिट अंक मिलते हैं, तो उन्हें सस्पेंशन अंक में बदला जाता है.

2 सस्पेंशन अंक का मतलब है 1 टेस्ट या 2 वनडे या 2 टी20 मैचों का प्रतिबंध (जो भी पहले आए).

डिमेरिट अंक लागू होने की तारीख से 24 महीने तक रिकॉर्ड में रहते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं.



