scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी फिर हुए नजरअंदाज, गौतम गंभीर बोले- हर किसी को खुश नहीं कर सकता

वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन टीम इंडिया में जगह के लिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है. पांचवें टी20 में भी मौका ना मिलने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर रहेगी कि इस युवा बल्लेबाज को भारतीय टीम की जर्सी में अपनी चमक दिखाने का अगला मौका कब मिलता है.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी फिर बेंच पर बैठे, गंभीर का बयान वायरल (Photo: X/@BCCI)
वैभव सूर्यवंशी फिर बेंच पर बैठे, गंभीर का बयान वायरल (Photo: X/@BCCI)

रविवार (1 नवंबर) को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पांचवां मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग-11 में भुवनेश्वर कुमार और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई. लेकिन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर इंतजार करना पड़ा है. लगातार दूसरे मुकाबले में वैभव को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. लगातार शानदार प्रदर्शन और अपनी प्रतिभा से चर्चा बटोरने वाले इस युवा खिलाड़ी को ज्यादा मौका ना मिलने पर सवाल उठ रहे हैं. 

इस बीच भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम सेलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया. गंभीर ने साफ कहा है कि उनका काम हर किसी को खुश करना नहीं, बल्कि टीम के हित में सही फैसला लेना है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में लोकप्रिय फैसले लेना आसान होता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का फोकस सही फैसलों पर होना चाहिए.

खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देना जरूरी: गंभीर
गौतम गंभीर ने इस मुकाबले की शुरुआत से पहले स्काई स्पोर्ट्स से कहा, 'मेरा काम हर किसी को खुश करना नहीं है. मेरा काम सही फैसला लेना है, लोकप्रिय फैसला लेना नहीं. भारतीय कोच ने यह भी संकेत दिया कि टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है. जो खिलाड़ी लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त मौके और सुरक्षा मिलनी चाहिए. यही वजह है कि वैभव जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs NZ
'ये वैभव प्रोटेस्ट कर रहा है! प्लेइंग इलेवन से फिर बाहर हुए सूर्यवंशी
Matthew Boyle
13 रन पर 3 विकेट, फिर कीवियों का पलटवार... टीम इंडिया बैकफुट पर
abhishek sharma
LIVE: संजू सैमसन ने फिर किया निराश, 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे
Fakhar Zaman
24 साल बाद भारत के रिकॉर्ड की बराबरी, PAK टीम ने रचा इतिहास
Team India
WTC टेबल में उलटफेर... न्यूजीलैंड नंबर-1, टीम इंडिया को भी फायदा
Advertisement

गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को भरोसा देने पर जोर देते हुए कहा कि टीम में काफी प्रतिभा है, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लंबा मौका मिलना चाहिए. उनके इस बयान को मौजूदा ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पर टीम मैनेजमेंट लगातार भरोसा दिखा रही है.

पांचवें टी20 में भारत की प्लेइंग-11: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वरुण चक्रवर्ती.

पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवोन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'राहुल गांधी के इस ड्रामे के 4 मकसद', रामलीला मैदान रैली पर जेपी नड्डा का हमला |
    साइक्लोन अर्नब से फसल बर्बाद पर CM योगी ने दिए मुआवजे के निर्देश |
    IND vs NZ: 'ये वैभव प्रोटेस्ट कर रहा है! प्लेइंग इलेवन से फिर बाहर हुए सूर्यवंशी, अक्षर पटेल का मजेदार वीडियो आया सामने |
    Hrithik Roshan-Saba Azad: 11 साल छोटी GF सबा संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, बोले- I Love You, कब करेंगे शादी? |
    'ज्ञानेश कुमार को देना ही होगा इस्तीफा', चुनाव आयोग पर भड़के इमरान मसूद |
    नए वायु सेना चीफ आशुतोष दीक्षित ने दिया VAYU फॉर्मूला, कहा- IAF हर समय लड़ने और जीतने को तैयार |
    बिखरा सामान, कपड़े, टॉयज और तस्वीरें... 19 महीने बंद रहा 'ब्लू ड्रम' वाला घर, अब कत्ल वाले कमरे में होगा हवन |
    चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का विशेष सम्मान, अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल |
    इधर महारैली, उधर पदयात्रा... रोहतक में नितिन नवीन का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च |
    IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी फिर हुए नजरअंदाज, गौतम गंभीर बोले- हर किसी को खुश नहीं कर सकता
    Advertisement