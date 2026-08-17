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दिग्वेश राठी और प्रियांश आर्य में फिर 'पंगा'... विकेट लेते ही पीछे दौड़ा LSG का स्टार, दोहराया पुराना सेलिब्रेशन

दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्य का विकेट लेने के बाद एक बार फिर विवादित सेलिब्रेशन किया. हालांकि दिग्वेश की टीम पुरानी दिल्ली 6 को इस मैच में हार झेलनी पड़ी. इस जीत के बाद आउटर दिल्ली वॉरियर्स 11 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई. दिग्वेश के तीन विकेट से ज्यादा चर्चा एक बार फिर उनके 'नोटबुक सेलिब्रेशन' की हो रही है.

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दिग्वेश राठी ने फिर किया पर्ची सेलिब्रेशन. (Photo: Screengrab/DPL T20)
दिग्वेश राठी ने फिर किया पर्ची सेलिब्रेशन. (Photo: Screengrab/DPL T20)

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के स्पिनर दिग्वेश राठी एक बार फिर अपने विवादित 'नोटबुक सेलिब्रेशन' को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 में पुरानी दिल्ली 6 और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच मुकाबले में दिग्वेश ने प्रियांश आर्य को आउट करने के बाद वही सेलिब्रेशन दोहराया, जिसके कारण आईपीएल 2025 में उन्हें सजा तक झेलनी पड़ी थी.

इस बार मामला इसलिए भी दिलचस्प रहा क्योंकि दिग्वेश ने विकेट लेने के बाद अपनी टीम के साथ जश्न मनाने के बजाय पवेलियन लौट रहे प्रियांश की ओर दौड़ लगाई और उनके करीब जाकर 'नोटबुक सेलिब्रेशन' किया. अब यह देखना होगा कि DPL की ओर से उनके इस व्यवहार पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं.

अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के ओपनर्स प्रियांश आर्य और याजस शर्मा ने पुरानी दिल्ली 6 के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. दोनों ने पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया. जब कप्तान अनुज रावत ने दिग्वेश को गेंद सौंपी, तब स्कोर बिना किसी नुकसान के 120 रन था.

दिग्वेश ने आते ही मैच का रुख बदलने की कोशिश की. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर प्रियांश को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया. लॉन्ग ऑन पर रोहन राठी ने कैच लेकर उनकी पारी खत्म कर दी. इसके बाद दिग्वेश ने प्रियांश के पीछे जाकर अपना चर्चित नोटबुक सेलिब्रेशन किया.

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IPL में भी दोनों के बीच हुआ था पंगा
दिग्वेश राठी और प्रियांश आर्य के बीच इस सेलिब्रेशन का पुराना इतिहास है. IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2025 के दौरान भी दिग्वेश ने बल्लेबाजों को आउट करने के बाद उनके करीब जाकर नोटबुक सेलिब्रेशन किया था. प्रियांश के खिलाफ भी ऐसा देखने को मिला था. लगातार इस तरह के सेलिब्रेशन और खिलाड़ियों के काफी करीब जाकर उन्हें सेंड-ऑफ देने के कारण दिग्वेश को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. उन पर जुर्माने के साथ एक मैच का निलंबन भी लगाया गया था.

प्रियांश को आउट करने के बाद दिग्वेश यहीं नहीं रुके. दो गेंद बाद उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे याजस शर्मा को भी पवेलियन भेज दिया. याजस ने सिर्फ 36 गेंदों पर 86 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और पांच छक्के शामिल थे. दिग्वेश ने अपने पहले ओवर में सिर्फ एक रन देकर दो विकेट झटके. इसके बाद उन्होंने ध्रुव सिंह को भी आउट किया और चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट के साथ अपना स्पेल समाप्त किया. इसके बावजूद आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 5 विकेट पर 219 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. अक्षय सैनी ने 23 गेंदों पर नाबाद 49, जबकि हर्ष त्यागी ने 15 गेंदों पर 32 रन बनाए.

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220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली को आर्यन गौड़ और समर्थ सेठ ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने 8.4 ओवर में 104 रन जोड़ दिए. सेठ ने 24 गेंदों पर 42 और गौड़ ने 37 गेंदों पर 65 रन बनाए. हालांकि मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट गिरने से रनचेज पटरी से उतर गया. अमन चौधरी ने चार और हर्ष त्यागी ने तीन विकेट हासिल किए. पुरानी दिल्ली 6 रनचेज में 198 रन तक ही पहुंच सकी और आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने मुकाबला 21 रन से जीत लिया.

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