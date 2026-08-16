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Homemade Beetroot Blush: घर पर बनाएं चुकंदर का नेचुरल ब्लश, बिना मेकअप भी गाल दिखेंगे गुलाबी और फ्रेश

Homemade Beetroot Blush: चुकंदर सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. आज हम आपको चुकंदर से नेचुरल ब्लश बनाना बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं.

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चुकंदर से ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लश (Photo-ITG)
चुकंदर से ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लश (Photo-ITG)

Homemade Beetroot Blush: गालों को गुलाबी दिखाने के लिए आजकल ब्लश लगाने का चलन काफी ज्यादा है. इसके लिए लोग मार्केट से तरह-तरह के ब्लश खरीदते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर ब्लश में केमिकल होते हैं जो हर किसी के  स्किन के लिए सही नहीं होता है. ऐसे में अगर आप नेचुरल तरीके से गालों पर गुलाबी निखार पाना चाहते हैं तो चुकंदर से घर पर ही नेचुरल ब्लश तैयार कर सकते हैं. इसे बनाना आसान है और यह स्किन को फ्रेश लुक देने में भी मदद करता है. 

चुकंदर का लिक्विड टिंट

अगर आप लंबे समय तक टिकने वाला नेचुरल टिंट चाहती हैं, तो यह तरीका अपनाएं.

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चुकंदर का लिक्विड टिंट बनाएं कैसे?

  • एक चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में पीस लें.
  • अब कपड़े या छलनी की मदद से इसका रस निकाल लें.
  • रस को एक साफ कांच की बोतल या डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख दें.
  • रोज थोड़ा-सा रस कॉटन या उंगलियों की मदद से गालों पर लगाएं और हल्के हाथों से ब्लेंड कर लें. यह टिंट कई घंटों तक टिका रहता है.

चुकंदर और एलोवेरा से बनाएं ब्लश क्रीम

चुकंदर और एलोवेरा से बनाएं ब्लश क्रीम ड्राई स्किन वालों के लिए बेहतर रहता है. 

कैसे बनाएं?

  • 2 चम्मच चुकंदर का रस लें.
  • इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं.
  • दोनों को अच्छी तरह मिलाकर एक छोटे जार में भर लें और फ्रिज में स्टोर करें.
  • यह ब्लश गालों को गुलाबी रंग देने के साथ-साथ त्वचा को नमी भी देता है.

तुरंत गुलाबी गाल चाहिए तो अपनाएं यह तरीका

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  • अगर आपके पास समय कम है तो चुकंदर का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • इसमें लिए चुकंदर का एक छोटा टुकड़ा छील लें.
  • इसे गालों के उभरे हुए हिस्से पर हल्के हाथों से गोल-गोल रगड़ें.
  • इसके बाद उंगलियों से हल्का-सा ब्लेंड कर लें.
  • ध्यान रखें कि चुकंदर का रंग गहरा हो सकता है, इसलिए इसे कम मात्रा में ही लगाएं.

इन बातों का रखें ध्यान

  • चुकंदर का रस कपड़ों, हाथों और सिंक पर दाग छोड़ सकता है, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल करें.
  • पहली बार चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.
  • चुकंदर से बना नेचुरल ब्लश या टिंट आमतौर पर 4 से 6 घंटे तक टिकता है.
  • ज्यादा देर तक रंग बनाए रखने के लिए दो हल्की लेयरें लगाएं.
  • सिर्फ चुकंदर का रस फ्रिज में लगभग एक हफ्ते तक सेफ रह सकता है.
  • अगर इसमें एलोवेरा मिलाया है तो इसे 10 से 14 दिनों के भीतर इस्तेमाल कर लें.
  • अगर रस से बदबू आने लगे या उसका रंग बदल जाए तो उसका इस्तेमाल न करें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

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