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अभिषेक शर्मा ने रच दिया नया इतिहास... T20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय

अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे दौरे की निराशा को छोड़ते हुए शानदार फॉर्म में लौट आए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20I सीरीज के पहले मुकाबले में अभिषेक ने छक्के-चौकों की बरसात कर दी. अभिषेक ने इस दौरान एक खास माइलस्टोन हासिल किया.

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अभिषेक शर्मा का तूफान, बना दिया खास रिकॉर्ड. (Photo: PTI)
अभिषेक शर्मा का तूफान, बना दिया खास रिकॉर्ड. (Photo: PTI)

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज के पहले मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की. रविवार (13 सितंबर) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो अभिषेक शर्मा रहे. सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने 7 छक्के और 7 चौके की मदद से सिर्फ 32 बॉल पर 82 रन बनाए. अभिषेक की तूफानी पारी के दम पर भारतीय टीम ने 13.4 ओवरों में ही 157 रनों का टारगेट हासिल कर लिया.

इस तूफानी पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. अभिषेक को इस उपलब्धि के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी. उन्होंने फजलहक फारूकी के खिलाफ पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने 3420 गेंदों में 6000 टी20 रन पूरे किए.

ओवरऑल सबसे तेज 6000 टी20 रन पूरे करने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के फिन एलन के नाम है. एलन ने यह उपलब्धि 3386 गेंदों में हासिल की थी. यानी अभिषेक शर्मा इस रिकॉर्ड से सिर्फ 34 गेंद पीछे रहे. वेस्टइंडीज के दिग्गज आंद्रे रसेल 3550 गेंदों के साथ इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं, जबकि टिम डेविड ने 3681 गेंदों में 6000 रन पूरे किए थे.

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T20 में सबसे तेज 6000 रन (गेंदों के हिसाब से):
3386 फिन एलन
3420 अभिषेक शर्मा
3550 आंद्रे रसेल
3681 टिम डेविड
3857 विल जैक्स/फिल साल्ट

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अभिषेक शर्मा ने साल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) डेब्यू किया था. डेब्यू मैच में ही उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर नाबाद 46 रनों की तूफानी पारी खेली थी. हालांकि शुरुआती वर्षों में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. 2018 और 2019 में उन्होंने तीन-तीन आईपीएल मैच खेले. इसके बाद 2020 और 2021 में उन्होंने आठ-आठ मुकाबलों में हिस्सा लिया.

फिर आईपीएल 2024 में अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने उस सीजन 484 रन बनाए और इसी प्रदर्शन के दम पर पहली बार भारतीय टीम में जगह बनाई. 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. इसके बाद वह टीम के नियमित सदस्य बन गए और 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे.

अभिषेक का ऐसा रहा है टी20 करियर
अभिषेक शर्मा ने अपने टी20 करियर में अब तक 207 मैच खेलकर 6077 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 38 अर्धशतक शामिल रहे. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए उनके पास आने वाले वर्षों में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. 10000 टी20 रनों का आंकड़ा उनके करियर के बड़े लक्ष्यों में शामिल हो सकता है. फिलहाल अभिषेक की पहचान मुख्य रूप से टी20 बल्लेबाज के तौर पर है. उन्हें अभी तक भारतीय वनडे टीम में जगह नहीं मिली है.

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अभिषेक शर्मा ने आखिरी बार फरवरी 2024 में फर्स्ट क्लास मुकाबला खेला था. अब तक उनके नाम 24 फर्स्ट क्लास मैचों में 30.60 की औसत 1071 रन दर्ज हैं. फिलहाल वह भारतीय टेस्ट टीम की योजनाओं में नजर नहीं आते, जबकि सीमित ओवरों में उनका कद लगातार बढ़ रहा है.

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