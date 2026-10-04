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वीरेंद्र सहवाग के लाडले को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 18 की उम्र में इस टीम का कप्तान बन मचाया तहलका

आर्यवीर सहवाग एक नई जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आर्यवीर को वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए दिल्ली अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है. आर्यवीर के पास एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करने का भरपूर मौका होगा.

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सहवाग के बेटे ने किया कमाल. (PHOTO: Reuters/Aaryavir Sehwag Instagram)
सहवाग के बेटे ने किया कमाल. (PHOTO: Reuters/Aaryavir Sehwag Instagram)

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लंबे समय तक बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले वीरेंद्र सहवाग की कमी आज भी फैन्स खलती है. वीरेंद्र सहवाग पारी का आगाज ताबड़तोड़ अंदाज में करने के लिए जाने जाते रहे हैं.

अब वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. 18 साल के युवा बल्लेबाज आर्यवीर को वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए दिल्ली अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. यह पहला मौका है जब आर्यवीर को किसी बड़ी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने शनिवार को इस 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है. वीनू मांकड़ ट्रॉफी का आयोजन इस बार विशाखापत्तनम में 8 अक्टूबर से होने जा रहा है.

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आर्यवीर के लिए पिछले कुछ महीने बेहद शानदार रहे हैं. हाल ही में उन्होंने राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई यूथ वनडे सीरीज में भारत अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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शानदार फॉर्म में हैं आर्यवीर

इस सीरीज के पहले मैच में बारिश से बाधित मुकाबले में आर्यवीर ने 26 गेंदों पर 28 रन बनाए थे. इसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 रनों की दमदार पारी खेली, हालांकि बदकिस्मती से वे महज 3 रन से अर्धशतक से चूक गए थे. तीसरे मैच में भी उन्होंने 34 रनों की उपयोगी पारी खेली थी.

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297 रन जड़ किया था कमाल

हाल ही में उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए भी हाथ आजमाए थे. इसके अलावा साल 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान मेघालय के खिलाफ उनके बल्ले से 297 रनों की ऐतिहासिक पारी भी निकल चुकी है, जिसने सभी का ध्यान खींचा था.

दिल्ली अंडर-19 टीम का पूरा स्क्वाड

आर्यवीर सहवाग (कप्तान), तन्मय चौधरी, अर्णव बुग्गा (उप-कप्तान), धन्या नकरा, उदय चावला, गर्व कुमार, अभिराज गगन सिंह (विकेटकीपर), तरुण सिंह (विकेटकीपर), आर्यन शर्मा, ओजसदीप सिंह, किरीत कौशिक, वरुण वंजानी, रुद्र देव यादव, प्रद्युमन सनन, पार्थ राज, शांतनु यादव.

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