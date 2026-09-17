scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थाईलैंड को हराने में पाकिस्तानी टीम के छूटे पसीने, आखिरी ओवर में मिली जीत

थाईलैंड को हराकर पाकिस्तानी टीम ने एशियन गेम्स की विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली. अब पाकिस्तानी टीम की भिड़ंत श्रीलंका और मलेशिया के बीच 18 सितंबर को होने वाले मुकाबले के विजेता से होगी.

Advertisement
X
पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान फातिमा सना. (Photo: Getty Images)
पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान फातिमा सना. (Photo: Getty Images)

एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान और थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम्स आमने-सामने हुई. 17 सितंबर (गुरुवार) को निशिन के कोरोगी स्पोट्स पार्क में आयोजित क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड को 3 विकेट से पराजित किया. गीली आउटफील्ड के चलते मुकाबले को 11-11 ओवरों का कर दिया गया था.

मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 92 रन बनाने थे, जिसे उसने 10.4 ओवर्स यानी 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. पाकिस्तानी टीम लगातार विकेट गंवाने के चलते इस मुकाबले में मुश्किल में थी, लेकिन आखिर में वो फिनिशिंग लाइन पार करने में कामयाब रही. अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका और मलेशिया के बीच 18 सितंबर को होने वाले तीसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा.

रनचेज में पाकिस्तानी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, जिसमें 3 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा. वहीं कप्तान फातिमा सना ने 3 चौके और एक छक्के की मदद से 13 बॉल पर 21 रनों का योगदान दिया. गुल फिरोजा (16 रन) और तुबा हसन (13 रन) ने भी बल्ले से उपयोगी पारियां खेलीं. थाईलैंड की ओर से ओन्निचा कामचोम्फु ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. वहीं सुनीदा चतुरोंगरत्तना को दो सफलताएं मिलीं. फन्नीता माया और सुलीपोर्न लाओमी ने एक-एक विकेट लिए.

Advertisement

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए थाईलैंड ने 11 ओवरों में चार विकेट पर 91 रन बनाए. विकेटकीपर बैटर नन्नापत कोंचारोएनकाई 38 बॉल पर 49 रनों की पारी खेली, जिसमें सात चौके शामिल रहे. वहीं फन्निता माया ने 15 और कप्तान नारुएमोल चाइवाई ने 10 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तानी टीम के लिए कप्तान फातिमा सना ने 2 विकेट चटकाए. वहीं नाशरा संधू ने एक विकेट झटका.

सम्बंधित ख़बरें

Matthew Wade
इस धाकड़ खिलाड़ी ने लिया संन्यास, PAK गेंदबाज की उड़ाई थीं धज्जियां
womens Asia Cup 2026
लड़कियों को लेकर आफरीदी ने दिखाई घटिया सोच, कही शर्मनाक बात!
Mohsin Naqvi
पाकिस्तान ने उगला भारत के खिलाफ जहर, नकवी को लेकर बवाल जारी
Razaullah gets grand welcome
पाकिस्तान का 0-3 से सूपड़ा साफ, फिर भी एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़े!
Dave Richardson
120 कैच के बाद पहली स्टंपिंग, फिर ICC का CEO बना ये क्रिकेटर

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा (विकेटकीपर), आयशा जफर, फातिमा सना (कप्तान), एमान फातिमा, आलिया रियाज, तुबा हसन, नाशरा संधू, उम्म ए हानी, तस्मिया रुबाब और इमान नसीर.

थाईलैंड की प्लेइंग इलेवन: नत्थाकन चंथम, फन्निता माया, नन्नापत कोंचरोएनकाई (विकेटकीपर), नन्नाफट चाइहान, नारुएमोल चाइवाई (कप्तान), अफिसारा सुवानचोनराथी, चानिडा सुथिरुआंग, सुलीपोर्न लाओमी, सुनीदा चतुरोंगरत्तना, ओनिचा कामचोम्फु और थिपाचा पुत्थावोंग.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कहीं कुरान ख्वानी तो कहीं दरगाह में दीये... PM मोदी का जन्मदिन ऐसे मना रहे मुसलमान |
    गर्लफ्रेंड बनी 'रेकी गर्ल'... बॉयफ्रेंड ने लूटे 41 लाख... कैश आते ही किया था कॉल, जयपुर ATM लूटकांड की कहानी |
    मिर्जापुर फिल्म के 'शूरवीर' गाने पर सख्त HC, मेकर्स से पूछा- हिंसा का सम्मान क्यों? |
    सऊदी हो या अरब सागर... PAK का सेट पैटर्न, मौके से पीठ दिखाकर भाग जाता है |
    रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ! अमेरिकी संसद में बिल पास |
    'UCC का विरोध सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के ल‍िए', बोले केशव प्रसाद मौर्य |
    जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर |
    Vastu Tips: गिफ्ट में देते हैं पर्स, 4 गलतियां की तो हो जाएंगे कंगाल! |
    पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेने के लिए खटारा जहाज चुन लिया, जलसमाधि ले सकता था PNS हुनैन |
    जन्मभूमि में शाह की पूजा, कर्मभूमि में योगी का जलाभिषेक, दिल्ली में हवन... PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर में क्या-क्या हुआ?
    Advertisement