थाईलैंड को हराने में पाकिस्तानी टीम के छूटे पसीने, आखिरी ओवर में मिली जीत

एशियन गेम्स 2026 में पाकिस्तान और थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम्स आमने-सामने हुई. 17 सितंबर (गुरुवार) को निशिन के कोरोगी स्पोट्स पार्क में आयोजित क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड को 3 विकेट से पराजित किया. गीली आउटफील्ड के चलते मुकाबले को 11-11 ओवरों का कर दिया गया था.

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मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 92 रन बनाने थे, जिसे उसने 10.4 ओवर्स यानी 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. पाकिस्तानी टीम लगातार विकेट गंवाने के चलते इस मुकाबले में मुश्किल में थी, लेकिन आखिर में वो फिनिशिंग लाइन पार करने में कामयाब रही. अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका और मलेशिया के बीच 18 सितंबर को होने वाले तीसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा.

Pakistan book their place in the Asian Games semi-finals with a nail-biting win over Thailand 💥



📝: https://t.co/1jhsSj2pH3 pic.twitter.com/4GoZsWfYP0 — ICC (@ICC) September 17, 2026

रनचेज में पाकिस्तानी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, जिसमें 3 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा. वहीं कप्तान फातिमा सना ने 3 चौके और एक छक्के की मदद से 13 बॉल पर 21 रनों का योगदान दिया. गुल फिरोजा (16 रन) और तुबा हसन (13 रन) ने भी बल्ले से उपयोगी पारियां खेलीं. थाईलैंड की ओर से ओन्निचा कामचोम्फु ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. वहीं सुनीदा चतुरोंगरत्तना को दो सफलताएं मिलीं. फन्नीता माया और सुलीपोर्न लाओमी ने एक-एक विकेट लिए.

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मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए थाईलैंड ने 11 ओवरों में चार विकेट पर 91 रन बनाए. विकेटकीपर बैटर नन्नापत कोंचारोएनकाई 38 बॉल पर 49 रनों की पारी खेली, जिसमें सात चौके शामिल रहे. वहीं फन्निता माया ने 15 और कप्तान नारुएमोल चाइवाई ने 10 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तानी टीम के लिए कप्तान फातिमा सना ने 2 विकेट चटकाए. वहीं नाशरा संधू ने एक विकेट झटका.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा (विकेटकीपर), आयशा जफर, फातिमा सना (कप्तान), एमान फातिमा, आलिया रियाज, तुबा हसन, नाशरा संधू, उम्म ए हानी, तस्मिया रुबाब और इमान नसीर.

थाईलैंड की प्लेइंग इलेवन: नत्थाकन चंथम, फन्निता माया, नन्नापत कोंचरोएनकाई (विकेटकीपर), नन्नाफट चाइहान, नारुएमोल चाइवाई (कप्तान), अफिसारा सुवानचोनराथी, चानिडा सुथिरुआंग, सुलीपोर्न लाओमी, सुनीदा चतुरोंगरत्तना, ओनिचा कामचोम्फु और थिपाचा पुत्थावोंग.

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