scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Asian Games: 5 दिन, मगर 1 भी गोल्ड नहीं... शूटिंग में भारत के निशाने क्यों भटक रहे?

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय शूटिंग का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. पांच दिन बाद भी भारत को शूटिंग में एक भी गोल्ड नहीं मिला है. गुरुवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम भी फाइनल में जगह नहीं बना सकी. कमलजीत सिर्फ एक अंक से फाइनल चूक गए, जबकि केदारलिंग उचागनवे के खराब प्रदर्शन के कारण भारत टीम ब्रॉन्ज से भी हाथ धो बैठा. इससे एक दिन पहले मनु भाकर, ईशा सिंह और सुरुचि सिंह की महिला टीम भी फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी.

Advertisement
X
मनु भाकर... ने भी निराश किया. (Photo, PTI)
मनु भाकर... ने भी निराश किया. (Photo, PTI)

एशियन गेम्स में भारत की शूटिंग से आमतौर पर पदकों की गारंटी जैसी उम्मीद रहती है. लेकिन नागोया में पांच दिन बीत चुके हैं और खाते में एक भी गोल्ड नहीं आया है. 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जरूर हैं, मगर जिस खेल से भारत को सबसे ज्यादा पदकों की उम्मीद थी, वहीं अब सवाल ज्यादा और जवाब कम नजर आ रहे हैं.

गुरुवार को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने भी निराश किया. कमलजीत, आकाश भारद्वाज और केदारलिंग उचागनवे में से कोई भी आठ निशानेबाजों वाले फाइनल में जगह नहीं बना सका. कमलजीत तो महज एक अंक से फाइनल से चूक गए. उन्होंने 580 का स्कोर किया और नौवें स्थान पर रहा. भारद्वाज 579 अंक के साथ 11वें और केदारलिंग 568 के साथ 35वें स्थान पर रहे.

टीम का कुल स्कोर 1727 था. यह भारत को चौथे स्थान तक ले गया, लेकिन ब्रॉन्ज से बस तीन अंक दूर. जापान ने 1730 के स्कोर के साथ भारत को पीछे छोड़ दिया और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Roshibina Devi
ट्रायल हारीं, विवाद में फंसी, कहानी स‍िल्वर मेडल‍िस्ट रोश‍िब‍िना की
Salman Khan
कभी चलाते थे UBER टैक्सी... अब एशियाड में जीता मेडल, ऐसे बदली जिंदगी
Manu Bhaker
मेडल से चूकीं, गुरु की याद ने तोड़ दिया… छलक पड़ा मनु भाकर का दर्द
Mirabai Chanu
मीराबाई चानू गोल्ड से चूकीं, जय मीणा ने सॉफ्ट टेन‍िस में रचा इत‍िहास
Manu Bhaker
तिरंगा थामते ही भावुक हुईं मनु, दिवंगत कोच जसपाल को किया याद

यानी कहानी सिर्फ फाइनल में जगह नहीं बनाने की नहीं है. कहानी उस छोटे से अंतर की भी है, जिसने भारत के हाथ से टीम मेडल भी छीन लिया.

Advertisement

उघर, गुरुवार को ही मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. परिनाज धालीवाल और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही. छह सीरीज के दौरान उनका स्कोर क्रमशः 7, 14, 21, 29, 36 और 44 रहा.

फाइनल में 44-44 की बराबरी, लेकिन क्वालिफिकेशन स्कोर ने भारत से छीन लिया सिल्वर!

दरअसल, मिक्स्ड स्कीट टीम इवेंट फाइनल में भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ने 44 अंक हासिल किए. स्कोर बराबर होने के कारण गोल्ड या सिल्वर की दौड़ में फैसला सीधे फाइनल स्कोर से नहीं हो सकता था. ऐसे में क्वालिफिकेशन राउंड के स्कोर को टाई-ब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल किया गया.

क्वालिफिकेशन में भारत का स्कोर दक्षिण कोरिया से कम था. इसलिए फाइनल में 44-44 की बराबरी के बावजूद कोरिया को भारत से ऊपर रखा गया और भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला.

एक दिन पहले भी यही कहानी थी

पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल का नतीजा इसलिए भी ज्यादा चुभने वाला है क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय महिला टीम भी इसी इवेंट के फाइनल में जगह नहीं बना सकी थी.

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के साथ वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट ईशा सिंह और सुरुचि सिंह थीं. उम्मीद बड़ी थी, लेकिन फाइनल की तस्वीर में भारत नहीं था.

Advertisement

अब लगातार दो दिन की ये नाकामी भारतीय शूटिंग के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है- आखिर निशाना कहां चूक रहा है?

2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने शूटिंग में रिकॉर्ड 22 पदक जीते थे, जिसमें सात गोल्ड शामिल थे. उसी ऊंचाई को नागोया में दोहराने की उम्मीद थी. लेकिन पांच दिन बाद तस्वीर वैसी नहीं है.

कमलजीत एक अंक से रह गए, केदारलिंग की कहानी अलग

कमलजीत के लिए फाइनल इतना करीब था कि निराशा का अंदाजा लगाया जा सकता है. 580 का स्कोर उन्हें नौवें स्थान पर ले गया और फाइनल की सीमा 581 रही. भारद्वाज भी बहुत पीछे नहीं थे. लेकिन केदारलिंग की परेशानी ज्यादा गहरी रही.

भारतीय सेना के इस निशानेबाज की शुरुआत से ही लय बिगड़ी हुई नजर आई. वह लगातार अंक गंवाते रहे. जब स्कोर में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने पिस्टल की सेटिंग तक बदलने की कोशिश की, मानो किसी तरह वह खोई हुई लय वापस हासिल कर सकें.

दर्शक दीर्घा में भारतीय कोचों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी.

भारत के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर पियरे ब्यूशां भी लगातार नजर बनाए हुए थे. लेकिन सेटिंग बदलने से भी केदारलिंग की स्थिति नहीं बदली. उनके निशानों में नौ ज्यादा दिख रहे थे और ऊंचे स्कोर कम. फिर आया वह क्षण, जिसने टीम मेडल का समीकरण ही बदल दिया.

Advertisement

जापानी कोच भारत के एक निशानेबाज पर नजरें गड़ाए बैठे थे

मुकाबला आखिरी दौर में पहुंच चुका था और भारत-जापान के बीच कांस्य पदक का अंतर बेहद मामूली था. जापानी कोचिंग स्टाफ के कुछ सदस्य केदारलिंग के पीछे खड़े होकर उनके अंतिम शॉट देख रहे थे.

उनकी नजर भारतीय निशानेबाज के स्कोर पर थी, क्योंकि भारत के अंक गिरते ही जापान के लिए कांस्य पदक का रास्ता खुल सकता था. दबाव के बीच केदारलिंग से फिर गलती हुई.

आखिरी 10 शॉट के क्रम में आया एक आठ का स्कोर भारत की बची-खुची उम्मीद भी ले गया. जापानी खेमे में खुशी थी, जबकि भारतीय टीम के लिए यह एक और निराशाजनक अंत था. जापान 1730 के साथ तीसरे स्थान पर रहा. भारत 1727 पर रुक गया.

चीन ने 1743 अंक के साथ गोल्ड जीता. इंडोनेशिया का स्कोर भी 1743 रहा, लेकिन चीन ने इनर-10 के आधार पर बाजी मारी. चीन के निशानेबाजों ने 70 इनर-10 लगाए, जबकि इंडोनेशिया के खाते में 57 रहे.

आंकड़े भी भारत की कहानी बता रहे हैं

व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में इंडोनेशिया के मुहामद इकबाल राजा प्रबोवो ने 589 का शानदार स्कोर किया. वह दूसरे स्थान पर रहे चीनी निशानेबाज से छह अंक आगे थे. भारत के लिए तस्वीर इसके उलट रही.

Advertisement

कमलजीत फाइनल की दहलीज पर आकर रुक गए. भारद्वाज भी कट पार नहीं कर सके.केदारलिंग लगातार गिरते स्कोर से टीम को कांस्य तक नहीं पहुंचा सके.

यही वह जगह है जहां शूटिंग जैसे खेल में सिर्फ पदक तालिका देखना काफी नहीं है. एक अंक का अंतर फाइनल और बाहर होने के बीच खड़ा है, तो तीन अंक का अंतर पदक और चौथे स्थान के बीच.

क्या भारत की तैयारी, दबाव से निपटने की रणनीति और प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था में कहीं सुधार की जरूरत है?

फिलहाल भारतीय हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर पियरे ब्यूशां ने इस पर तत्काल कोई विश्लेषण करने से इनकार किया है. भारत की शूटिंग में डेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिजियोलॉजिकल डाटा, स्पोर्ट्स साइंस और मानसिक नियंत्रण जैसे पहलुओं की निगरानी करने वाले ब्यूशां ने कहा कि वह शूटिंग प्रतियोगिताएं खत्म होने के बाद ही इस पर बात करेंगे.

उनका साफ कहना था कि अभी वह कुछ नहीं बोलेंगे और भारतीय टीम की प्रतियोगिता पूरी होने के बाद ही विश्लेषण करेंगे.

पांच दिन बाद सबसे बड़ा सवाल यही

भारत के पास अभी प्रतियोगिता में आगे मौके हैं. इसलिए शूटिंग की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है. लेकिन पांच दिन का एक आंकड़ा जरूर सामने है- एक भी गोल्ड नहीं. 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज... हांगझोउ के 22 पदकों की याद के बीच नागोया में शूटिंग का सफर उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा.

Advertisement

और गुरुवार का दिन तो जैसे उस बेचैनी को और बढ़ा गया. एक निशानेबाज फाइनल से एक अंक दूर रह गया, एक टीम तीन अंक से पदक गंवा बैठी और एक खिलाड़ी के आखिरी शॉट ने भारत के कांस्य पदक की उम्मीद खत्म कर दी.

अब असली सवाल यह नहीं है कि भारत ने गुरुवार को एक और पदक क्यों गंवाया. सवाल यह है कि जिस शूटिंग पर भारत की सबसे बड़ी उम्मीद टिकी थी, उसके निशाने बार-बार फाइनल के बाहर क्यों जा रहे हैं?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    LPG की न हो किल्लत... Plan-B पर काम करने लगी सरकार, सभी को मिलेगी गैस! |
    ओडिशा: पुरी का समुद्र तट रेड जोन घोषित, पर्यटकों के नहाने पर लगा प्रतिबंध |
    कैसे 'श्री गूदर बादशाह' का देव विमान बना बुंदेलखंड का रक्षक? झांसी के मऊरानीपुर जलविहार महोत्सव का अनूठा इतिहास |
    क्या कम हो गए गैस के दाम... फिर क्यों 600 रुपये सस्ता मिल रहा है सिलेंडर? |
    Diwali 2026: कब है दिवाली? धनतेरस से भाई दूज तक नोट करें तारीखें |
    Maruti से सीधे भिड़ेगी TATA... ला रही नई कार, क्या छीन पाएगी ताज |
    ग्रेनो से नोएडा-दिल्ली जाने वाले रास्ते पर 5 KM लंबा जाम, हजारों वाहन फंसे, जानें वजह और ट्रैफिक एडवाइजरी |
    फिर फंसा समय रैना का शो! मुकेश छाबड़ा ने कह दी गंदी बात, शिकायत दर्ज |
    आपके नाम पर कोई और चला रहा SIM? सरकार की वॉर्निंग, लग सकता है 50 लाख का जुर्माना |
    पीएम मोदी ने 'सेवा यात्रियों' से की बातचीत, देखें देश की बड़ी खबरें
    Advertisement