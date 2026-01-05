scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

NASA का आर्टेमिस-2 मिशन फरवरी में हो सकता है लॉन्च... चंद्रमा का चक्कर लगाकर आएंगे एस्ट्रोनॉट

नासा का आर्टेमिस-2 मिशन फरवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है. फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से SLS रॉकेट पर ओरियन स्पेसक्राफ्ट उड़ेगा. चार एस्ट्रोनॉट्स- रिड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरमी हैंसन होंगे. 10 दिन का मिशन है. चंद्रमा की परिक्रमा करके वापसी होगी. यह चंद्रमा पर लैंडिंग की तैयारी है.

Advertisement
X
कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा SLS रॉकेट और एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर ले जाएगा. (Photo: NASA)
कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा SLS रॉकेट और एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर ले जाएगा. (Photo: NASA)

50 साल बाद इंसान फिर चंद्रमा के आसपास जाएंगे.

नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर इंसानों की वापसी का बड़ा प्लान है. इसका दूसरा मिशन आर्टेमिस-2 फरवरी 2026 में लॉन्च हो सकता है. यह 1972 के अपोलो-17 के बाद पहला मानव मिशन होगा जो चंद्रमा के आसपास जाएगा. यह मिशन करीब 10 दिन का होगा. 

लॉन्च कब और कहां से?

सम्बंधित ख़बरें

nightmare ageing death
बार-बार आते हैं डरावने सपने... जल्दी बूढ़ा होने और अकाल मृत्यु से है इसका कनेक्शन
venezuela china radar
PAK की तरह चीन पर भरोसा कर वेनेजुएला भी पिट गया... US हमले में फेल हुआ रडार सिस्टम
upside-down vision
हमारी आंख दुनिया को उल्टा देखती है... वो तो हमारा दिमाग है जो उसे सीधा करता है
ICG Samudra Pratap
भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण जहाज 'समुद्र प्रताप' कमीशन, पहली बार दो महिला अफसर तैनात
Delhi Artificial Rain
दिल्ली में जो आर्टिफिशियल बारिश हुई ही नहीं, उस पर खर्च हुआ था इतना पैसा, RTI से खुलासा

लॉन्च डेट: सबसे जल्दी 5 या 6 फरवरी 2026. अगर देरी हुई तो अप्रैल 2026 तक.

लॉन्च साइट: अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B से. यहीं से अपोलो मिशन भी लॉन्च हुए थे.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड किसने बनाया- विज्ञान या भगवान, हॉकिंग का बयान वायरल... सोशल मीडिया पर बहस

NASA Artemis-2 Lunar Mission

रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट क्या है?

रॉकेट: स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) – दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट. यह ब्लॉक-1 वर्जन में होगा. SLS चंद्रमा तक ओरियन स्पेसक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो एक साथ भेज सकता है.

Advertisement

स्पेसक्राफ्ट: ओरियन – चार लोगों के लिए बना कैप्सूल. इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन और कम्युनिकेशन की आधुनिक तकनीक है. ओरियन चंद्रमा के आसपास घूमकर वापस आएगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में जो आर्टिफिशियल बारिश हुई ही नहीं, उस पर खर्च हुआ था इतना पैसा, RTI से खुलासा

कौन-कौन से एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं?

NASA Artemis-2 Lunar Mission

रिड वाइजमैन (कमांडर, नासा) – अनुभवी एस्ट्रोनॉट.

विक्टर ग्लोवर (पायलट, नासा) – पहली बार कोई अश्वेत व्यक्ति चंद्रमा के इतना करीब जाएगा.

क्रिस्टीना कोच (मिशन स्पेशलिस्ट, नासा) – सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड.

जेरमी हैंसन (मिशन स्पेशलिस्ट, कैनेडियन स्पेस एजेंसी) – पहली बार कोई गैर-अमेरिकी चंद्रमा के इतना करीब जाएगा.

यह भी पढ़ें: भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज 'समुद्र प्रताप' कमीशन, पहली बार दो महिला अधिकारी तैनात

मिशन कितने दिन का और क्या होगा?

ड्यूरेशन: लगभग 10 दिन.

ट्रैजेक्टरी: चंद्रमा की फ्री-रिटर्न परिक्रमा. पहले पृथ्वी की कुछ परिक्रमाएं, फिर चंद्रमा के पीछे से गुजरकर वापस. चंद्रमा से सबसे करीब दूरी करीब 7400 किमी होगी. लैंडिंग नहीं होगी, सिर्फ घूमकर वापस.

NASA Artemis-2 Lunar Mission

उद्देश्य: ओरियन और SLS की टेस्टिंग मानव के साथ. लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन आदि चेक करना. यह आर्टेमिस-3 (2027 में चंद्रमा पर लैंडिंग) की तैयारी है.

यह मिशन चंद्रमा पर स्थाई बेस बनाने और मंगल जाने की राह तैयार करेगा. 2022 के आर्टेमिस-1 (बिना मानव) की सफलता के बाद अब मानव के साथ टेस्ट. अगर सब ठीक रहा, तो 2027 में चंद्रमा पर उतरेंगे. यह अंतरिक्ष इतिहास का नया अध्याय होगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement