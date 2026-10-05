Kanya Tarot Rashifal 5 October 2026: अपनों के लिए मदद बनाए रखेंगे, धनलाभ बढ़त पर रहेगा

कन्या

फोर ऑफ वांड्स

आप का दिन आप के लिए सुखद सूचनाओं का संचारक है. अपनों के साथ मिलकर उत्सव में शामिल होंगे. अधिकारों का संरक्षण करेंगे. आत्मविश्वास से कदम आगे बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम पाएंगे. कारोबारी यात्रा की संभावना बनी हुई है. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. घर में समय देने की सोच बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम दिखाएंगे.

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अतार्किक प्रस्तावों से बचेंगे. करीबियों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. दिल के रिश्तों को मधुर बढ़ेगी. वाणी व्यवहार प्रभावपूर्ण रहेगा. अपनों के लिए मदद बनाए रखेंगे. धनलाभ बढ़त पर रहेगा. संपत्ति से जुड़े मामले पक्ष में बनेंगे. कीमती वस्तु या भेंट की प्राप्त हो सकती है. नवीन कार्यों की रूपरेखा बनेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य: जीवनशैली को आकर्षक बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर जोर होगा. शारीरिक अवरोध दूर होंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. लेनदेन में असरदार रहेंगे. संचय पर जोर होगा.

रिश्ते: घर वाले मदद को तत्पर रहेंगे. अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं. दोस्तों से मिलेंगे.

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