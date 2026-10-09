आज 9 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: नौकरी-कारोबार में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान-सम्मान में वृद्धि होगी

नवीन विषयों में रुचि रहेगी. खानपान और वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबका आदर सम्मान करेंगे. चहंओर शुभता का संचार रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. सृजन कार्यों में प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. लंबित मामले पक्ष में बनेंगे. मितभाषी बने रहें. विविध मामलों में तेजी आएगी. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से संपर्क से लाभ मिलेगा. रचनात्मक प्रयासों में बेहतर रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय - करियर कारोबार में आत्मविश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य को बल मिलेगा. तेज गति बनी रहेगी. निसंकोच कार्य करेंगे. व्यापार को बढ़ावा देंगे. कलात्मक कार्यों में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों फोकस रखेंगे. इच्छित परिणाम रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. लक्ष्य बनाए रखेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. मनोवांछित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

प्रेम मैत्री - घर परिवार में अनुकूलन बढ़ा रहेगा. प्रियजन से मिलकर चलेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ध्यान रखेंगे. मान सम्मान करेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व से प्रभावित करेंगे. सौम्यता और भव्यता रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल - स्वाभिमान बढ़ा रहेगा. जोखिम के कार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. संतुलन सामंजस्य बढ़ेगा. सक्रियता बनाए रहेंगे.

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. नया करें. रुटीन संवारें.



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शुभ अंक : 2, 5, 6 और

शुभ रंग : समुद्री

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