scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 4 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: निजी विषयों में मधुरता रखेंगे, भेंट होगी. रिश्तों को संवारेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 4 October 2026, Virgo Horoscope Today: जरूरी चर्चा में सहजता बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. निजी विषयों में मधुरता रखेंगे. भेंट होगी. रिश्तों को संवारेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा. सभी के प्रति आदरभाव बनाए रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कामकाजी मामलों में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पेशेवरों के प्रभाव में वृद्धि होगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. लाभ का प्रतिशत संवारेगा. शुभ प्रस्ताव प्रप्त होंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. बडी सोच बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. कला कौशल संवार पर रहेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार से जुड़े लोग सहयोगी होगे. औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. परस्पर सहयोग व संतुलन रखेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास बनेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों को बल मिलेगा. उपलब्धियां प्राप्त होंगी. जिम्मेदारों से भेंट होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, निसंकोच कार्य करेंगे
कन्या राशिवालों को कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, परिवार की समस्याएं हल होंगी, जानें शुभ रंग
कन्या राशिवालों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, उन्नति के रास्ते आपके लिए बनेंगे, जानें शुभ रंग
भरोसा बनाए रखेंगे,  सक्रिय रहेंगे
कन्या राशिवालों के जीवन में सुख बढ़ेगा, बड़े फैसले जल्दबाजी में ना करें, जानें शुभ रंग


प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. जरूरी चर्चा में सहजता बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. निजी विषयों में मधुरता रखेंगे. भेंट होगी. रिश्तों को संवारेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा. सभी के प्रति आदरभाव बनाए रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख सुविधाएं बढ़ेगी. बड़़प्पन रखेंगे. लक्ष्योन्मुख रहेंगे. श्रेष्ठ कार्य बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. सहयोग भाव बढ़ाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 4, 5 और 6

शुभ रंग : पिस्ता कलर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार से की वीडियो कॉल, बोले- 'आप इजराइल, भारत और पूरी दुनिया के हीरो!' |
    आज 4 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: निजी विषयों में मधुरता रखेंगे, भेंट होगी. रिश्तों को संवारेंगे |
    आज 4 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: साहसिक फैसले ले सकेंगे, बचत पर जोर देंगे |
    आज 4 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: लेन-देन पर ध्यान दें, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रहेगा |
    आज 4 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: लेन-देन में बड़प्पन बनाए रखेंगे, साहस से काम लेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 4 अक्टूबर 2026, रविवार की अहम खबरें |
    आज 4 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: घर परिवार में आनंद के क्षण बनेंगे, चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा |
    आज 4 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी |
    Aaj ka Upay 4 October 2026: यदि सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो ये उपाय करें
    Advertisement