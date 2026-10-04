आज 4 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: निजी विषयों में मधुरता रखेंगे, भेंट होगी. रिश्तों को संवारेंगे

कामकाजी मामलों में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पेशेवरों के प्रभाव में वृद्धि होगी. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. लाभ का प्रतिशत संवारेगा. शुभ प्रस्ताव प्रप्त होंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. बडी सोच बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. कला कौशल संवार पर रहेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार से जुड़े लोग सहयोगी होगे. औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. परस्पर सहयोग व संतुलन रखेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास बनेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों को बल मिलेगा. उपलब्धियां प्राप्त होंगी. जिम्मेदारों से भेंट होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होंगे.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. जरूरी चर्चा में सहजता बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. निजी विषयों में मधुरता रखेंगे. भेंट होगी. रिश्तों को संवारेंगे. संरक्षण का भाव बढ़ेगा. सभी के प्रति आदरभाव बनाए रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख सुविधाएं बढ़ेगी. बड़़प्पन रखेंगे. लक्ष्योन्मुख रहेंगे. श्रेष्ठ कार्य बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. सहयोग भाव बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 4, 5 और 6

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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