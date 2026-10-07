Vrishabh Tarot Rashifal 7 October 2026: उपलब्धियों को बढ़ाएंगे, अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें

वृष

फोर आफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए अधिकार पाने की भावना को बल देने वाला है. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अहंकार की स्थिति से बचें. अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें. सीमित सुविधाओं में अधिक दिखाने की कोशिश बढ़ाएं. बहकावे में न आएं. उचित तैयारी बनाए रखें. आवश्यक कार्यों में गति दें. स्वयं पर भरोसा बढ़ाएं.

प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कामकाज के अवसर भुनाएंगे. जिम्मेदारों की बात ध्यान से सुनेंगे. करीबियों को जोड़ने के प्रयासों को बनाए रहेंगे. आसपास अनुकूलता की स्थिति रखें. बड़ों की बातों अनुसरण करें. योग्यजनों का सम्मान बनाए रखें. घरवालों की मदद लेंगे. लोभ में नहीं आएं. छोटी सोच से बचाव रखें. भावनात्मक उलझन से बचें.

स्वास्थ्य: रुटीन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखें. संकेतों को नजरअंदाज न करें. जांच बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय कार्यों में तेजी बनी रहेगी. लेनदेन में संतुलन रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.

रिश्ते: घरवालों का सहयोग बनाए रखें. परिजन मददगार रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ाएं.

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