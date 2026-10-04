Vrishchik Tarot Rashifal 4 October 2026: अनुशासन बढ़ाएं, संयम बढ़ाएं

वृश्चिक

फाइव आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए वित्तीय दबाव का संकेतक है. स्वास्थ्य के प्रति अनदेखी के नजरिए से बचें. घरवालें के लिए समय निकालें. सीख और समझाइश का सम्मान रखें. जवाबदेही बनाए रखें. सजगता से जिम्मेदारी निभाएं. विविध वाणिज्यिक का प्रयास बनाए रखें. रुटीन विषयों को गति दें. निजता पर जोर रहेगा. वादविवाद से बचें. कामकाज साधारण बना रहेगा.

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रुटीन को व्यवस्थित रखें. खानपान पर नियंत्रण बढ़ाएं. अनाश्यक तनाव से बचें. घर वालों के साथ सामंजस्य बनाए रखें. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर दें. विविध मामलों का सूझबूझ हल निकालें. अनुबंधों की अनदेखी से बचें. व्यवहार में सरलता रखें. विविधि प्रयासों में धैर्य दिखाएं. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जिद में आकर निर्णय न लें.

स्वास्थ्य: अनुशासन बढ़ाएं. संयम बढ़ाएं. आवेश में आने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में नियमित रहें. व्यवस्था का पालन करें. सतर्कता से आगे बढ़ें.

रिश्ते: घरवालों की बात सुनें. करीबियों का समर्थन जुटाएं. मेलजोल का प्रयास बनाए रखें.

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