scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 13 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्चों पर कंट्रोल रखें, निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 October 2026, Scorpio Horoscope Today: कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा  उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. रिश्तों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

व्यक्तिगत संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम के अनुसार कार्य करेंगे. समता और न्याय पर जोर रखेंगे. कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा  उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. रिश्तों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. न्यायिक मामलों में हलचल रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- विदेशी मामलों में गति आएगी. पेशेवर संबंधों का ध्यान रखें. विभिन्न प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे. निवेश से संबंधित प्रयासों में सक्रियता आएगी. बहकावे में न आएं.

धन संपत्ति- बजट पर ध्यान देंगे. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. बड़ों की सलाह से चलें. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में परिणाम सामान्य रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

shardiya navratri 2026
नवरात्रि में इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत!
वृश्चिक राशि वालों की आज व्यापार में स्थिति बेहतर होगी, जानें कैसी रहेगी सेहत
स्वयं पर ध्यान दें, खानपान सात्विक रखेंगे
weekly horoscope october 2026
नवरात्रि में चमकेगी आपकी किस्मत, जानिए अपनी राशि का हाल!
वृश्चिक राशि वालों को आज परिवार से सपोर्ट मिलेगा, शुभ रंग होगा लाल

प्रेम मैत्री- दोस्तों से बनाकर चलें. विपक्ष से सावधान रहें. संबंध साधारण बने रहेंगे. मन के मामलों में उतावली न करें. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिखावे से बचें. चर्चा में सजग रहेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. स्वयं पर ध्यान दें. खानपान में सात्विक रहें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. विनम्रता बनाए रहें.

Advertisement


 

शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 13 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्चों पर कंट्रोल रखें, निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचें |
    आज 13 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: आज नौकरी-व्यापार में चमकेगी किस्मत, नए अवसरों से मिलेगी सफलता |
    आज 13 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर में आएंगे मेहमान |
    एक क्लिक में पढ़ें 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार की अहम खबरें |
    आज 13 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: आज का दिन शानदार रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी |
    आज 13 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, अपनों का साथ बढ़ाएगा खुशियां |
    ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लड़ाई, कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई? देखें दस्तक |
    सऊदी अरब में बड़े खतरे का अलर्ट! 3 जोरदार धमाकों से दहली राजधानी रियाद |
    आज 13 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम, आर्थिक मामलों में होगा फायदा |
    आज 13 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: आज आर्थिक मामलों में संभलकर चलें, सेहत के मामले में सतर्क रहें
    Advertisement