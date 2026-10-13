आज 13 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्चों पर कंट्रोल रखें, निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचें

व्यक्तिगत संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे. प्रबंधन में सहज रहेंगे. बजट के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कामकाज में धैर्य दिखाएंगे. नीति नियम के अनुसार कार्य करेंगे. समता और न्याय पर जोर रखेंगे. कार्यगति धीमी रह सकती है. ऊर्जा उत्साह में चूक न करें. सहज संकोच में बने रह सकते हैं. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएं. रिश्तों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. न्यायिक मामलों में हलचल रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- विदेशी मामलों में गति आएगी. पेशेवर संबंधों का ध्यान रखें. विभिन्न प्रयासों में निरंतरता बनाए रखेंगे. निवेश से संबंधित प्रयासों में सक्रियता आएगी. बहकावे में न आएं.

धन संपत्ति- बजट पर ध्यान देंगे. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. बड़ों की सलाह से चलें. आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. पेशेवर मामलों में परिणाम सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- दोस्तों से बनाकर चलें. विपक्ष से सावधान रहें. संबंध साधारण बने रहेंगे. मन के मामलों में उतावली न करें. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिखावे से बचें. चर्चा में सजग रहेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. स्वयं पर ध्यान दें. खानपान में सात्विक रहें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा.

आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. विनम्रता बनाए रहें.

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शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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