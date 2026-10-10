आज 10 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: चर्चा संवाद संवरेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा

आर्थिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. पेशेवर मामलों में नियम पालन बनाए रखेंगे. व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होेगी. बढ़त पर रहेगा. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. वाणिज्यिक लाभ पर फोकस रखेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के नवस्त्रोत बनेंगे. इच्छित परिणाम पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाजी हितों का संरक्षण बनाए रखेंगे. योजनाओं में सफल होंगे. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा. करियर व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत रहेगी. व्यावसायिक पक्ष बेहतर रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामलों को साधेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग करेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावशाली होगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. प्रतिभा संवरेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा.



आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें. नदी सरोवर के जल से तर्पण करें. योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. फोकस रखें.

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शुभ अंक : 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

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