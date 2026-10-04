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आज 4 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: चर्चा में भावुकता से बचेंगे, जरूरी सूचना मिल सकती है

Aaj ka Vrishchik Rashifal 4 October 2026, Scorpio Horoscope Today: चर्चा में भावुकता से बचेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. मन की बात कहने में धैर्य बनाए रखें. करीबियों की बातों में कमियां नहीं खोजें. मेलजोल में विनम्रता रखेंगे. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर आदर स्नेह बढ़ेगा.

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scorpio horoscope
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परिवार के लोग सहायक होंगे. करीबी मदद उत्साहित रखेगी. आर्थिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं. बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को करने में जल्दबाजी न दिखाएं. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. शोधात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. संकोच बढ़ा हर सकता है.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में पेशेवरता बनाए रखें. तय समय में कार्य पूरा करने का दबाव रह सकता है. मामले लंबित रखने से बचें. सतर्कता से आगे बढ़ें. बड़ों की सलाह मानें.

धन संपत्ति- लोभ प्रलोभन में आने से बचें. बचत बनाए रखें. लापरवाही नहीं दिखाएं. लेनदेन में सावधानी बरतें. शोध संबंधी विषयों से जुड़ सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा. सतर्क रहें.

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प्रेम मैत्री- चर्चा में गरिमा का ख्याल रखेंगे. चर्चा में भावुकता से बचेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. मन की बात कहने में धैर्य बनाए रखें. करीबियों की बातों में कमियां नहीं खोजें. मेलजोल में विनम्रता रखेंगे. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर आदर स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक बढ़ाएं. सबको साथ लेकर चलें. सहज सजग बने रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान में सात्विकता लाएं.

आज का उपाय: आत्मतत्व स्वरूप सूर्यदेव और पितरों को जल से अर्घ्य दें. सहयोग की भावना बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 6 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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