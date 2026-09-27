scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 27 September 2026: चर्चा में सतर्कता बढ़ाएं,  अन्य के प्रभाव में न आएं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 27 September 2026: अवसरों को भुनाने में जल्दबाजी से बचें.  स्थिति का उचित आंकलन करें.  नियमित दिनचर्या बनाए रखें.  खानपान की आदतों को संवारें.  

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
ऐट आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए भावनात्मक निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचने और विवेकपूर्ण व्यवहार पर जोर देने वाला है.  कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें.  अव्यवहारिक विकल्पों में उलझने से बचें.  प्रबंध कार्यों  में बेहतर रहेंगे.  उचित के चयन के प्रति सजगता बनाए रहेंगे.  आसपास के वातारण से जल्द प्रभावित नहीं होंगे.  व्यक्तिगत मामले सामान्य रहें.  लोगों का सहयोग रहेगा. 

निजी मामलों में धैर्य बनाए रखें.  रणनीतिं साझा करने से बचें.  सही और गलत की स्पष्टता बनाए रखें.  किसी खास की तलाश बनी रह रह सकती हैं.  जिम्मेदारियों को निभाएंगे.  अवसरों को भुनाने में जल्दबाजी से बचें.  स्थिति का उचित आंकलन करें.  नियमित दिनचर्या बनाए रखें.  खानपान की आदतों को संवारें.  बहस विवाद टाले. 

स्वास्थ्य: स्वयं पर ध्यान दें.  स्वास्थ्य से संबधित मामले उभर सकते हैं.  अनुशासन बढ़ाएं. 
आर्थिक स्थिति: व्यवस्था संतुलित रखें.  नियम बनाए रहेंगे.  लाभ की स्थिति साधारण रहेगी. 
रिश्ते: घर वाले सहयोग बढ़ाए रहेंगे.  चर्चा में सतर्कता बढ़ाएं.  अन्य के प्रभाव में न आएं. 

सम्बंधित ख़बरें

लक्ष्य साधेंगे, लोकप्रियता में वृद्धि होगी
हल्का भोजन लें, जांच नियमित रखें
घर में सहज रहेंगे, निजी संबंधों में मधुरता रखेंगे
सतर्कता बनाए रहें,  रुटीन कार्यों  को पूरा करें
कारोबारी लक्ष्य पाएंगे, लेनदेन में सहज रहेंगे
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dhanu Tarot Rashifal 27 September 2026: चर्चा में सतर्कता बढ़ाएं,  अन्य के प्रभाव में न आएं |
    Vrishchik Tarot Rashifal 27 September 2026: लक्ष्य साधेंगे, लोकप्रियता में वृद्धि होगी |
    Tula Tarot Rashifal 27 September 2026: हल्का भोजन लें, जांच नियमित रखें |
    Kanya Tarot Rashifal 27 September 2026: घर में सहज रहेंगे, निजी संबंधों में मधुरता रखेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 27 September 2026: सतर्कता बनाए रहें,  रुटीन कार्यों  को पूरा करें |
    'सांसद जी, बसपा जॉइन कर ली क्या?' रवि किशन को पार्षद ने सुनाई खरी-खरी-VIDEO |
    Kark Tarot Rashifal 27 September 2026: कारोबारी लक्ष्य पाएंगे, लेनदेन में सहज रहेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 27 September 2026: संपर्क बढ़ाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 27 September 2026: जवाबदेही बनाए रखेंगे,  संतुलन से आगे बढ़ेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 27 September 2026: मददगार रहेंगे, संवाद में विनम्रता दिखाएं
    Advertisement