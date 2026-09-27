scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 27 September 2026: लक्ष्य साधेंगे, लोकप्रियता में वृद्धि होगी

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 27 September 2026: नवीन कोशिशें बनाए रहेंगे.  उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.  विवेक विनम्रता से कार्य करेंगे.  निजी मामलों में व्यवस्थित रहेंगे.  कला और कौशल के बल रहेगा.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  
ऐस आफ कप्स  
आज का दिन आप के लिए उचित दिशा में गतिशील रहने और महत्वपूर्ण चर्चा में पहल करने में सहयोगी है.  आधुनिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.  उूर्जा उत्साह से सभी प्रभावित होंगे.  भावनात्मक मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे.  अपनों के लिए सहकार की भावना रखेंगे.  व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे.  महत्वपूर्ण कार्यों  पर अमल बढ़ाएंगे. 

नवीन कोशिशें बनाए रहेंगे.  उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.  विवेक विनम्रता से कार्य करेंगे.  निजी मामलों में व्यवस्थित रहेंगे.  कला और कौशल के बल रहेगा.  प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  व्यर्थ बातों को नजरअंदाज नहीं करें.  निजी विषयों में उम्मीद के अनुरूप गति ले.  लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी.  व्यवहार आकर्षक बना रहेगा. 

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक रहेगा.  मौसमी विषयों में सजगता बनाए रखेंगे.  व्यवहार असरदार रहेगा. 
आर्थिक स्थिति: महत्वपूर्ण मामलों में सफलता पाएंगे.  लक्ष्य साधेंगे.  लोकप्रियता में वृद्धि होगी. 
रिश्ते: वातावरण अनुकूल बना रहेगा.  सकारात्मक नजरिए से आगे बढ़ेंगे.  सबको जोड़कर चलेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

हल्का भोजन लें, जांच नियमित रखें
घर में सहज रहेंगे, निजी संबंधों में मधुरता रखेंगे
सतर्कता बनाए रहें,  रुटीन कार्यों  को पूरा करें
कारोबारी लक्ष्य पाएंगे, लेनदेन में सहज रहेंगे
संपर्क बढ़ाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kanya Tarot Rashifal 27 September 2026: घर में सहज रहेंगे, निजी संबंधों में मधुरता रखेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 27 September 2026: सतर्कता बनाए रहें,  रुटीन कार्यों  को पूरा करें |
    'सांसद जी, बसपा जॉइन कर ली क्या?' रवि किशन को पार्षद ने सुनाई खरी-खरी-VIDEO |
    Kark Tarot Rashifal 27 September 2026: कारोबारी लक्ष्य पाएंगे, लेनदेन में सहज रहेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 27 September 2026: संपर्क बढ़ाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 27 September 2026: जवाबदेही बनाए रखेंगे,  संतुलन से आगे बढ़ेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 27 September 2026: मददगार रहेंगे, संवाद में विनम्रता दिखाएं |
    Career Rashifal 27 September 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 27 September 2026: वृष राशि वालों के रिश्ते संवरेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 27 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement