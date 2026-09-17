Dhanu Tarot Rashifal 17 September 2026: अनैतिक कार्यों से रखें दूरी, सफलता के नशे में आ सकता है आपको घमंड

धनु

सिक्स आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए अनुभवशील लोगों को साथ बनाए रखने और भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया बनाए रखने पर जोर देने वाला है. वर्तमान की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें. नियमित जांच पर बल बनाए रखें. उतावलेपन से बचें. भूलचूक की स्थिति में विविध मामले प्रभावित हो सकते हैं. विरोधियों की सक्रियता कार्यगति को प्रभावित करेगी.

यात्रा में सतर्कता बनाए रखें. लेनदेन में सजगता रखें. घर वालों का सहयोग रहेगा. अनुभवियों से चर्चा संवाद रखें. अपनों के प्रति सहयोग की भावना रखेंगे. सुनी सुनाई बातों और अफवाहों को महत्व नहीं देंगे. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर बनाएंगे. विविध मामलों में सहज रहेंगे. लंबित विषयों को वक्त पर पूरा करेंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: भावावेश व उतावली में आने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यक्तित्व साधारण रहेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक लाभ सामान्य रहेगा. नियमों का पालन बढ़ाएं. बड़ों से तालमेल रखें.

रिश्ते: भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. नियमितता पर जोर दें. व्यक्तिगत रिश्ते सामान्य बने रहेंगे.

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