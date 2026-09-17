Singh Tarot Rashifal 17 September 2026: बहकावे में न आएं, करीबियों की अपेक्षाओं से प्रभावित न हों

सिंह

द हैंग्डमैन

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आज का दिन आप के लिए किसी भी कार्य को करने से पूर्व हर पक्ष पर भलिभांति विचार कर लेने पर जोर देने वाला है. विविध कार्यों में सावधानी से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाए रखें. भावनाओं पर काबू बढ़ाएं. कामकाजी दबाव में न आएं. करीबियों की अपेक्षाओं से प्रभावित न हों. भार उठाने और जल्दी में फैसले लेने से बचें.

परिचित मदद बनाए रखेंगे. औरों से किए वादों को पूरा करें. जरूरी सूचना मिल सकती है. अनुभव का लाभ लें. जरूरी सुधारों के लिए प्रयासरत रहें. चालाक लोंगों के संग साथ से बचें. बहकावे में न आएं. निजी मामले प्रभावित बने रहेंगे. वातावरण को पक्ष में बनाए रखने का प्रयास रखें. विविध विषयों में धैर्य दिखाएं. पहल से बचेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान दें. अनुशासन पर जोर बढ़ाएं. शारीरिक असहजता बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय प्रबंध बढ़ाएं. लक्ष्य प्रभावित रह सकता है. जिम्मेदारी निभाने पर जोर दें.

रिश्ते: सहजता बनाए रखें. करीबियों से बनाकर चलें. अपनों का सम्मान रखें. जिद त्यागें.

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