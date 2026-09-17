Tula Tarot Rashifal 17 September 2026: तैयारी से आगे बढ़ें, अहंकार में नहीं आएंगे

तुला

नाइन आफ कप्स

और पढ़ें

आज का दिन आप के लिए आर्थिक सहजता को बढ़ाने वाला है. अपनों के बीच प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. सक्रियता से सभी को प्रभावित करेंगे. समकक्षों और साथियों का समर्थन पाएंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. संबंधों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. विविध मामलों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. व्यवहार में विनम्र रहेंगे.

कार्यक्षेत्र में संतुलन बेहतर बना रहेगा. व्यावसायिक प्रबंध पर बल देंगे. समकक्षों पर भरोसा बढेगा. निजी मामलों में विश्वास बनाए रखेंगे. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. निजी विषयों में हस्तक्षेप से बचेंगे. जरूरी समझौतों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संचार का लाभ मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस बनाए रखेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक विषयोें में इच्छित परिणाम बनेंगे. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर नियंत्रण रखेंगे.

रिश्ते: सबसे सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेंगे. अहंकार में नहीं आएंगे.

---- समाप्त ----