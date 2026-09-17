Mithun Tarot Rashifal 17 September 2026: लाभ प्रतिशत औसत रहेगा, न करें ये एक गलती

मिथुन

सेवन आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का संकेतक है. पेशेवर मामलों में भूलचूक की स्थित से बचें. लापरवाीह में नुकसान उठाना पड़ सकता है. अनुभवियों से उचित संवाद बनाए रखेंगे. सकारात्मक बदलाओं पर फोकस बना रहेगा. दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता बढ़ाएं. व्यावसायिक संभावनाएं पूर्ववत् रहेंगी.

कारोबारी परिणाम सामान्य रहेंगे. कार्यगति मध्यम बनाए रहेंगे. ठगों व चोरों से सावधानी बढ़ाने पर जोर दें. अधिकारियों की नजर बनी रहेगी. प्रत्येक कार्य सूझबूझ से करें. रीति नीति से लक्ष्यों को आगे बढ़ा पाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाआंे में प्रभावी बने रहेंगे. प्रभावी शुरूआत कर सकते हैं. वातावरण अनुकूल बनाए रहें. सहजता से काम लेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य साधारण रहेगा. खानपान की स्थिति संतुलित रहेगी. दिनचर्चा में नियमितता रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: कार्यगति में नियमितता रहेगी. लाभ प्रतिशत औसत रहेगा. विविध मामलों में हलचल बढ़ाएं.

रिश्ते: घर में समय दें. अपनों की अनदेखी से बचें. करीबियों के साथ सुखद समय बिताएं.

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