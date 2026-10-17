Dhanu Tarot Rashifal 17 October 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

धनु

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टेन ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए नई पीढ़ी की ऊर्जा और बड़ों की समझ का तालमेल दर्शाने वाला है. गुरुजनों से चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. कारोबारी मामलों में गति आएगी. आर्थिक स्थिति प्रभावशाली बनी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाएंगे. कार्यक्षेत्र में मजबूती से कदम उठाएंगे. लाभ एवं विस्तार बेहतर रहेगा. साहस पराक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे.

आवश्यक कार्य वक्त पर पूरे करेंगे. संबंध प्रभाावपूर्ण रहेंगे. पेशेवरों को प्रभावित करेंगे. आर्थिक विषयों में अनुकूलता बनाए रहेंगे. भावनात्मक विषयों में पहल रखेंगे. निजी मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत विषयों में धैर्य से काम लेंगे. साहसिक फैसलों पर बनाए रखेंगे. रिश्तों को प्राथमिकता में रहेंगे. विभिन्न मोर्चों पर सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. सेहत सुधरेगी. दिनचर्या नियमित रहेगी.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक परिणाम पक्ष में बने रहेंगे. पहल बढ़ाएंगे.

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रिश्ते: सबको जोड़ने में सफल रहेंगे. परिचितों की बातों पर ध्यान देंगे. रिश्तों को अनदेखा नहीं करेंगे.

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