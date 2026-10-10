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Dhanu Tarot Rashifal 10 October 2026: आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, सेहत में सुधार होगा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 10 October 2026: सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. घर में इच्छित माहौल रहेगा. सबके लिए आदरभाव बनाए रखेंगे.

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sagittarius horoscope
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धनु

फोर ऑफ वांड्स  

आज का दिन आप के लिए सुखद पलों को साझा करने और स्मरणीय अवसरों को बढ़ाने में सहयोगी है. शुभ सूचनाओं को अपनों के साथ बांटेंगे. महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है. विभिन्न मामलों में सक्रियता आ सकती है. व्यवहार में सहजता बनाए रहेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सकता है.  अपनों से करीबी बढ़ाए रहेंगे. 

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कारोबार बेहतर रहेगा, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे
कामकाज में कामयाबी मिलेगी, रिश्तों में मिठास आएगी

सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. घर में इच्छित माहौल रहेगा. सबके लिए आदरभाव बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. गोपनीयता और संतुलन रखेंगे. लाभ प्रभाव बेहतर रहेंगे. धन संपत्ति के प्रयास संवारेंगे. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार पाएगा. दैनिक समस्याओं में कमी आएगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. 

आर्थिक स्थिति: व्यवसायिक पक्ष संवरेगा.  कार्य व्यवस्थित रहेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रहेगा. 

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रिश्ते: मेहमान आएंगे. खुशियों का संचार बढ़ेगा. आवश्यक निर्णय ले पाएंगे. प्रस्ताव प्राप्त होंगे. 

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