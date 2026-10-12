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आज 12 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: बड़प्पन रखें,  आवेश में न आएं

Aaj ka Meen Rashifal 12 October 2026, Pisces Horoscope Today: परस्पर स्नेह बढ़ेगा.  गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे.  मितभाषी बने रहें.  भावुकता से बचेंगे.  महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.  संबंधों में धैर्य बढ़ाएं. 

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pisces horoscope
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तैयारी पर जोर दें.  अन्य की बातों में जल्द न आएं.  सूझबूझ से कार्य करें.  परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी.  परिवार का सहयोग मिलेगा.  बड़ों का सानिध्य पाएंगे.  स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.  शोध संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे.  बड़प्पन व मदद का भाव रखेंगे.  कुल कुटम्ब के लोगों से करीबी रखेंगे. अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी.  सभी मामलों में सतर्कता बनाए रहेंगे.  व्यवस्था के अनुरूप कदम आगे बढ़ाएंगे. अतिउत्साह न दिखाएं. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज पर फोकस होगा.  चर्चा संवाद में संकोच रहेगा.  करियर कारोबार में पेशेवरता रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  तोलमोल कर बात रखेंगे.  सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  अपरिचित से सावधान रहें. 

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में सजगता बढ़ाएं.  वित्तीय स्थिति साधारण रहेगी.  पेशेवर संबंधों का लाभ मिलेगा.  धनसंपत्ति के मामलों में दखल बढेगा.  वरिष्ठों की बातों को अनदेखा न करें.  स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. 

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प्रेम मैत्री- घर के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ें.  भेंटवार्ता में विनम्रता दिखाएं.  बड़ों की बातों पर ध्यान देंगे.  मित्रों का साथ सहयोग रहेगा.  परस्पर स्नेह बढ़ेगा.  गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे.  मितभाषी बने रहें.  भावुकता से बचेंगे.  महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.  संबंधों में धैर्य बढ़ाएं. 

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखें.  आवेश में न आएं.  स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.  मनोबल रखें.  सबको साथ लेकर चलें.  खानपान में सात्विकता बढ़ाएं. 

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आज का उपाय: देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें.  व्रत संकल्प बनाए रखें.  आत्मबल बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 2, 3, और 6

शुभ रंग : भगवा

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