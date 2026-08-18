scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 18 August 2026: सिंह राशि वाले मित्रों का भरोसा जीतेंगे, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Love Rashifal 18 August 2026 (लव राशिफल): सिंह राशि वालों को संबंधियों की ओर से आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा और प्रेम, स्नेह व विश्वास मजबूत होगा. मित्रों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी और जरूरी फैसले लेने में भी आसानी हो सकती है.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष राशि
मेष राशि वाले इस सप्ताह परिवार और करीबियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी और घनिष्ठ मित्रों का विश्वास व सहयोग मिलेगा. रिश्तों में संवेदनशीलता बनाए रखने से संबंध और मजबूत होंगे. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश निजी जीवन में सुख बढ़ाएगी.

वृष राशि
वृष राशि वालों को रिश्तों में सहजता बनाए रखनी होगी. निजी संबंधों में भावनात्मक संतुलन जरूरी रहेगा. बेवजह दिखावे और बहस से बचें. प्रियजनों की छोटी-मोटी कमियों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा. विनय और विवेक के साथ करीबियों का ख्याल रखें.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ सकता है. निजी संबंधों को संवारने के अवसर मिलेंगे. प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और भावनात्मक संवाद में आगे रहेंगे. रिश्तों में आदर, स्नेह और सामंजस्य बनाए रखने से सुखद अनुभव मिल सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Budh Asta 2026
आज से बुध अस्त, 1 महीना इन 4 राशियों को होगा भरपूर धन लाभ
कन्या राशि के कार्य-व्यापार में शुभता बढ़ेगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कुंभ राशि के धन-धान्य में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
kal ka rashifal 2026
कल से 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन! पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
shukra chandra yuti 2026
ग्रहों की महायुति! दुर्लभ संयोग से 3 राशियों पर होगी धन की बरसात

कर्क राशि
कर्क राशि वाले अपनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. रिश्तों में चल रहे मतभेदों को दूर करने की कोशिश बढ़ानी होगी. विवाद की स्थिति में क्षमाभाव रखें और बड़ों की सलाह का सम्मान करें. मन की बात स्पष्टता से कहें, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें.

Advertisement

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को संबंधियों की ओर से आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा और प्रेम, स्नेह व विश्वास मजबूत होगा. मित्रों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी और जरूरी फैसले लेने में भी आसानी हो सकती है.

कन्या राशि
कन्या राशि वाले करीबियों की खुशी और सम्मान का ध्यान रखेंगे. संस्कारों और जिम्मेदारियों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा और रक्त संबंधों में नई ऊर्जा आएगी. वाणी और व्यवहार में संतुलन रखने से परिजन प्रसन्न रहेंगे. मेलजोल बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

तुला राशि
तुला राशि वालों के रिश्तों में परस्पर विश्वास और मिठास बढ़ेगी. परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. प्रियजनों के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. सहयोग और समन्वय बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे. दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के भावनात्मक संबंध सामान्य रह सकते हैं. मित्रों का विश्वास बनाए रखने के साथ निजी प्रयासों में निरंतरता रखें. चर्चाओं में सतर्क रहें और प्रियजनों की अनदेखी न करें. मेलजोल बढ़ सकता है और रिश्तेदारी का दायरा भी मजबूत हो सकता है.

धनु राशि
धनु राशि वालों को परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर बन सकते हैं. प्रियजनों के साथ समय बिताने से रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के मौके मिलेंगे. धैर्य और सामंजस्य बनाए रखें.

Advertisement

मकर राशि
मकर राशि वाले भावनात्मक पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करेंगे. निजी मामलों में उत्साह बना रहेगा और रिश्तों में पहल बढ़ेगी. अनुभवी लोगों की सलाह काम आएगी. निजता और संतुलन पर ध्यान दें. मित्रों का सहयोग मिलेगा और अपनों से मुलाकात का सिलसिला बना रहेगा.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के निजी संबंधों में प्रभाव बढ़ेगा. प्रेम जीवन में सुख और सकारात्मकता का संचार हो सकता है. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें. करीबियों का भरोसा बढ़ेगा और अपनों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे.

मीन राशि
मीन राशि वालों को प्रेम संबंधों में बड़प्पन और समझदारी बनाए रखनी होगी. रक्त संबंधों में सुधार के संकेत हैं. व्यवहार में मधुरता रखें और प्रियजनों से मुलाकात के अवसरों का लाभ उठाएं. निजी मामलों पर फोकस बढ़ेगा. विनय, विवेक और सतर्कता के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Love Rashifal 18 August 2026: सिंह राशि वाले मित्रों का भरोसा जीतेंगे, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    बिहार प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल... एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ IAS अधिकारियों का तबादला, पांच जिलों में नए डीएम तैनात |
    Arthik Rashifal 18 अगस्त 2026: कुंभ राशि के धन-धान्य में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 18 अगस्त 2026: आज 18 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह |
    आज 18 अगस्त 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी |
    आज 18 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: चारों तरफ से सफलता हासिल होगी, नई ऊंचाइयां छूएंगे |
    आज 18 अगस्त 2026 मकर राशिफल: जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे, समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे |
    आज 18 अगस्त 2026 धनु राशिफल: विस्तार की सोच रखेंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना |
    उत्तर प्रदेश: झांसी में रोडवेज बस ने राहगीर को कुचला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना, हालत गंभीर |
    आज 18 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बजट से कार्य करें, जल्दबाजी न दिखाएं.
    Advertisement