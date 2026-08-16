scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 16 August 2026: सिंह राशि वाले पहल का भाव रखेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 16 August 2026 (लव राशिफल): आपसी सामंजस्य बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी, भावनात्मक संबंधों में करीबी आएगी . प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: भावनात्मक संबंधों में सहज रहेंगे. भेंट वार्ता में दिखावे से बचें . करीबियों का ख्याल रखें. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, लेकिन प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय-विवेक बनाए रखें, अपनों से बहस से बचें और सजगता रखें. प्रेम पक्ष साधारण रहेगा .  वाणी-व्यवहार पर अंकुश रखें.

वृष: प्रियजनों के साथ समय साझा करेंगे और भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे, भ्रमण-मनोरंजन पर जाएंगे. सुख-सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे, सामंजस्य बनाए रखेंगे, बड़ों की सुनेंगे तथा परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी.

मिथुन: व्यक्तिगत संबंधों में सहनशीलता रखें. करीबियों का समर्थन जुटाने पर बल रहेगा. रिश्तों पर ध्यान देंगे. अपनों के साथ वाद-विवाद में नहीं पड़ें . स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी, प्रियजन सहयोगी होंगे, बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. रिश्तों में विनम्र रहें.

सम्बंधित ख़बरें

Weekly Rashifal (17-23 Aug 2026)
तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ, आपकी राशि के लिए कैसा है नया हफ्ता?
सिंह राशि वालों की लेन-देन में सक्रियता रहेगी, जानें अपनी राशि का हाल
मीन राशि वाली जल्दबाजी से बचें, जानें अन्य राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal 16 August 2026
रविवार को 6 राशियों के लिए खुलेगा तरक्की का रास्ता, पढ़ें पूरा राशिफल
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल

कर्क: प्रेम और स्नेह से अपनों के बीच भावनात्मक व्यवहार बढ़ा हुआ रहेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी और आप उचित निर्णय ले सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा, आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, रक्त संबंधी सहयोग बनाए रखेंगे और मित्र का भरोसा जीतेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा तथा प्रिय से भेंट होगी.

Advertisement

सिंह: कुल के लोगों से संबंध मधुर बने रहेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे, संपर्क-संवाद बनाए रखेंगे .  प्रियजनों का मान-सम्मान रखेंगे. संस्कारों पर बल देंगे, मित्रगण सहयोगी होंगे .भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबंधों को ऊर्जा मिलेगी, वाणी-व्यवहार बेहतर रहेगा . पहल का भाव रखेंगे.

कन्या: आपसी सामंजस्य बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी, भावनात्मक संबंधों में करीबी आएगी . प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा, स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे, साझा भावना रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

तुला: रिश्तेदारों को सम्मान देंगे.  बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. सबका साथ-सहयोग बढ़ाएंगे .करीबियों से बनाकर चलेंगे. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा .  प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहें, भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें . साख बनी रहेगी.

वृश्चिक: प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रेमीजन स्मरणीय पल बिताएंगे. चर्चा-संवाद के सुखद अवसर बनेंगे, आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे . रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. अपनों का समर्थन पाएंगे, संबंधों में मिठास बढ़ेगी, मित्रों को समय देंगे, शुभचिंतकों से भेंट होगी. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

धनु: प्रियजनों के साथ भ्रमण-मनोरंजन पर जा सकते हैं. प्रेम संबंधों में सूझबूझ से काम लेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा, परिजनों से सुख-सौख्य साझा करेंगे . समता-समन्वय से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे, भेंट मुलाकात हितकर रहेगी. मन के मामले सुखद होंगे.

Advertisement

मकर: मन की बात को करीबी से कह पाएंगे . संपर्क-संवाद में सहज रहेंगे. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे, समता-सामंजस्य बढ़ाएंगे . करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे, संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे, रिश्ते बेहतर रहेंगे .प्रेम-स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे.

कुंभ: भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. रिश्तेदारों से सहज रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी, सभी के प्रति स्नेह रखेंगे . साख-सम्मान बना रहेगा. कुल-कुटुंब से करीबी बढ़ेगी, संबंधों में सतर्क रहेंगे, रक्त संबंधों में सुधार होगा, रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

मीन: दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा. घर में स्नेह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी, प्रियजन से भेंट होगी, निजी मामलों में बेहतर रहेंगे . मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी, करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Love Rashifal 16 August 2026: सिंह राशि वाले पहल का भाव रखेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 16 अगस्त 2026: सिंह राशि वालों की लेन-देन में सक्रियता रहेगी, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 अगस्त 2026: आज 16 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह |
    आज 16 अगस्त 2026 मीन राशिफल: मित्रों का विश्वास पाएंगे, संवेदनशीलता बढ़ेगी |
    आज 16 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: वचन निभाएं, उत्साह बनाए रहेंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 मकर राशिफल: सेहत सुधरेगी, मनोबल ऊंचा रहेगा |
    आज 16 अगस्त 2026 धनु राशिफल: मुलाकात हितकर रहेगी, मन के मामले सुखद होंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यक्तित्व संवरेगा, खानपान बल पाएगा |
    आज 16 अगस्त 2026 तुला राशिफल: वरिष्ठ सहायक होंगे, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे |
    आज 16 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: चर्चा में सतर्क रहें, साख बनी रहेगी
    Advertisement