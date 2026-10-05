scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 5 October 2026: कुंभ राशि वाले पार्टनर को समय दें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 5 October 2026 (लव राशिफल): प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा. कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. 

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. मन की बात साझा कर सकते हैं. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. 

वृषभ: प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा. 

मिथुन: परिवार और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रिय से जरूरी बातचीत हो सकती है. रिश्तों में समझ बढ़ेगी . कोई आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Weekly Rashifal
शनि गोचर, पितृपक्ष समाप्त! कुंभ सहित 5 राशियों के लिए लकी रहेगा नया सप्ताह
Kal Ka Rashifal 5 October 2026
धनु वाले हो सकते हैं ठगी का शिकार, जानें आपके लिए कल कैसा होगा दिन
मीन राशि वालों की आमदनी बढ़ेंगी, जानें अन्य राशियों का हाल
कुंडली के कौनसे योग दिलाते हैं सरकारी नौकरी? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र
Astrological remedies for government jobs and your daily horoscope.
जानें, सरकारी नौकरी दिलाने वाले ज्योतिषीय योग और दैनिक राशिफल

कर्क: प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे. भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा .  रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. 

सिंह: प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, बातचीत से मामला सुलझाएं. 

कन्या: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में भरोसा और अपनापन बढ़ेगा. कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. 

तुला: रिश्तों में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा. पार्टनर का साथ मिलेगा.  परिवार का समर्थन भी मजबूत होगा. रिश्तों में चल रहा तनाव दूर हो सकता है. 

Advertisement

वृश्चिक: प्रेम संबंधों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पार्टनर के साथ भावनाएं साझा करेंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और नजदीकियां मजबूत होंगी. 

धनु: प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखें. किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है. बातचीत में धैर्य रखें . निजी मामलों में जल्दबाजी से बचें. 

मकर: प्रेम जीवन में सुखद बदलाव आएंगे. पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. 

कुंभ: प्रेम संबंधों में थोड़ा संकोच रह सकता है. मन की बात कहने में हिचकिचाहट होगी. पार्टनर को समय दें और छोटी बातों को लेकर जिद न करें. 

मीन: प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर और परिवार का सहयोग मिलेगा. साथ में घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 5 अक्टूबर 2026: मीन राशि वालों की आमदनी बढ़ेंगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 अक्टूबर 2026: आज 5 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 5 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: अहंकार न दिखाएं,  संबंधों का लाभ लें |
    भारत-बांग्लादेश रिश्तों में फिर बढ़ी तल्खी! शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर ढाका का नया पैंतरा, पीएम तारिक रहमान ने भी उठाई मांग |
    आज 5 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: रुटीन पर ध्यान दें, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा |
    आज 5 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: आत्मविश्वास बढ़ेगा,  प्रबंधन पर ध्यान देंगे |
    आज 5 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: सजग रहेंगे, स्वास्थ्य से समझौता न करें |
    आज 5 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: विषयों पर फोकस रहेगा,  मित्रों से नजदीकी बढ़ेगी |
    आज 5 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: अतिथि आ सकते हैं, अहंकार से बचें |
    आज 5 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, जीवनशैली संवरेगी
    Advertisement