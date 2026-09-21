Tula Tarot Rashifal 21 September 2026: व्यवहार में सामंजस्य बढ़ाएं, स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें

तुला

फोर आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए विवेक और सरलता से कार्य करने और रुटीन पर फोकस रखने का संकेतक है. चिंताओं से मुक्त रहें. सहजता से कार्य करने पर जोर दें. आसपास के लोग सहयोग रखेंगे. अतार्किक कारोबार व लेनदेन से बचें. स्तरहीन बातों से दूरी बनाए रखेंगे. तथ्यों को अनदेखा नहीं करेंगे. उतावली में निर्णय नहीं लें. लालच व जिद में न आएं.

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आर्थिक मामलों में सक्रियता रहेगी. सूझबूझ से विभिन्न प्रयास बनाएंगे. कारोबार में परिणाम तक पहुंचने की कोशिश बनाए रखेंगे. विविध कार्यों में सहजता से आगे बढेंगे. नीति नियमों का पालन करें. विरोधी की चाल में आने से बचें. धर्म का पालन बनाए रखें. लापरवाही न दिखाएं. जो बात पहले मन में आए उस पर अमल करें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित बनाए रखें. व्यवहार में सामंजस्य बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में स्पष्टता रखें. आर्थिक सूझबूझ से कारोबार सहज बना रहेगा.

रिश्ते: सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. अपनों की सुनें. इच्छाओं का सम्मान करें. जल्दी न करें.

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